‘Estoy sorprendido con Egan Bernal’: presidente de la UCI

David Lappartient es el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y aprovechó su presencia en el velódromo de Lima (Perú), en los Juegos Panamericanos, para hablar del ciclismo colombiano, del triunfo de Egan Bernal, del presente de Nairo Quintana y del dopaje.

Qué significado tiene para el ciclismo que el colombiano Egan Bernal haya ganado el Tour de Francia?

Ha sido importante. Así como el triunfo de Ríchard Carapaz en el Giro de Italia. Son dos exponentes latinos y eso es importante para el mundo.

¿Qué opina de Bernal?

Con 22 años es un chico muy fuerte, y la verdad es que me ha sorprendido. Bernal es un potente corredor y ganar el Tour de Francia lo dice todo.



¿Ha comenzado la era de Bernal y terminó la de Froome?

El accidente del británico limitó su presencia en el Tour, pero Bernal demostró que estaba para ganar la carrera. Froome volverá fuerte a esta prueba.

Egan Bernal se abraza con Julian Alaphilippe. Foto: EFE

¿Bernal será el talón de Aquiles para que Francia, su país, no gane el Tour?

Estábamos esperando que un francés ganara, como francés yo lo esperaba. 34 años es mucho tiempo. Una lástima lo que le pasó a Thibaut Pinot, pero creo que tenemos muchas opciones de ganarlo.



¿Cómo vio la actuación de Nairo?

No tuvo mucho soporte de su equipo, pero pienso que, a pesar de sus 29 años, todavía tiene mucho por hacer en el ciclismo.

Nairo Quintana terminó la octava posición en el Tour de Francia 2019. Foto: Reuters

¿Qué planes tiene la UCI en la lucha contra el dopaje?

Es cierto que el 75 por ciento de los positivos han sido en Suramérica y hay que trabajar para eliminar eso.



Colombia es el segundo país en esta parte del mundo con más casos...

He puesto presión a la Federación para que den cursos a los nuevos talentos y tengan conciencia del daño que se hace. Hay que darle más soporte a la oficina antidopaje de Colombia.



¿Irá al Tour Colombia en el 2020?

Sí, iré el año próximo a Colombia, por supuesto que iré a ver de cerca esa carrera que están organizando. He visto muchas fotos y he leído artículos, sé de lo popular del ciclismo, del talento de sus ciclistas y de lo popular. Quiero sentir esa pasión.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel