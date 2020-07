‘Froome nunca se disgustó por lo que dije’: Egan Bernal

Egan Bernal tiene entre ceja y ceja defender el título que logró el año pasado en el Tour de Francia. Los entrenamientos que realiza por estos días son brutales, más de siete horas diarios encima de su bicicleta buscando la mejor forma para la competencia, programada del 29 de agosto al 20 de septiembre.

El colombiano sabe que en sus piernas está la opción de conquistar el segundo título de la competencia más importante del mundo, pero también entiende que hace parte de una estructura en la que no solo él es el líder, sino que comparte con Chris Froome y Geraint Thomas, ese potente tridente que tiene como objetivo conquistar la octava corona del Tour, la sexta de forma consecutiva.



(Le puede interesar: Nairo tiene comprometidos los ligamentos de la rodilla, tras el golpe)



El pedalista de Zipaquirá, Cundinamarca, aclaró el impase que se presentó con Froome, tras unas declaraciones suyas en las que habló sobre su meta de obtener la victoria en Francia.



“No dejaré pasar la oportunidad de ganar mi segundo Tour”, señaló Bernal, quien aclaró que en ningún momento el cuatro veces campeón de Tour de Francia se había enojado con él por esa declaración, por lo que adelantaría su salida de la escuadra.



¿Qué enseñanzas le ha dejado el problema de salud mundial?

Es una situación que nos tomó a todos por sorpresa. La vida nos ha cambiado de una forma increíble a todos. Desde el hecho de cosas tan simples como el no poder saludar a una persona de una forma normal, no darle la mano, eso me ha impactado, hasta el punto de todo el tema económico que vive el país, de salud; la verdad es que de todo esto, siento que me ha hecho recapacitar y pensar en cosas básicas.



¿Cuáles?

Como el disfrutar los momentos con la familia que uno a veces pasaba por alto. Estar en una cuarentena y no poder verlos, eso me impactó y pienso que todo esto sirve para poder analizar la vida, los actos, los momentos con la familia, eso lo destaco.



¿Cómo se afectó el deporte, el ciclismo?

Muchísimo. Como muchos sectores, el deporte se ha visto afectado. El ciclismo y hasta los Juegos Olímpicos que se harán el año que viene, es algo trascendente, porque es el evento deportivo más grande en el mundo. Todos nos hemos visto perjudicados.



¿De qué manera lo perjudicó?

No me puedo quejar. Me siento un afortunado. Tengo el respaldo de mi equipo, de muchas personas, del grupo con el que trabajo. Hay sectores mucho más importantes que se han afectado, como el de la salud, los que se quedaron sin empleo, ellos sí la están pasando mal. Nosotros como deportistas que no podamos competir durante un tiempo nos vemos perjudicados, pero hay otras personas que están más afectadas.

Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas. Foto: Prensa Ineos



Hay un calendario ciclístico programado, ¿qué pasa si no se cumple?

Se harán las carreras. Estoy ciento por ciento seguro de que se harán. Hay un calendario y esas pruebas tendrán el aval para realizarse. Las tres grandes vueltas están mirando cómo se van a realizar, son competencias que atraen público, gente, lo que deben saber es cómo hacerlas. El Tour, el Giro y la Vuelta están ahí y las otras del comienzo de agosto y hasta septiembre se harán.



¿Qué ha cambiado en su trabajo, tras la desaparición de Nicolás Portal?

La verdad prefiero no hablar de eso. Es un tema que me impacta mucho, así que no me siento preparado para hablar de eso.



¿Chris Froome hará el Tour con Ineos?

Creo que sí. Se ha hablado mucho del tema, que podría cambiar de equipo antes del final del año. Tengo una muy, muy, muy buena relación con Chris, hemos corrido varias competencias, pero claramente es un tema delicado. Entiendo la posición en la que él está. Espero que corra con nosotros, es una persona que ha ganado cuatro veces el Tour, una el Giro y dos la Vuelta a España. Sabe bastante de ciclismo, conoce el Tour y es un hombre importante en el equipo.

Espero que corra con nosotros, es una persona que ha ganado cuatro veces el Tour, una el Giro y dos la Vuelta a España. Sabe bastante de ciclismo FACEBOOK

TWITTER



¿Hay presión cuando se habla de todos esos supuestos problemas?

Debería, pero en estos momentos estoy tranquilo, me siento bien, entrenando de la mejor forma. Falta mucho para el Tour y todavía no hemos competido para ver en qué momento está cada uno. No sé, falta bastante. Lo más sano, para Egan Bernal, es pensar en tratar de llegar bien al Tour, prepararme mejor, estar tranquilo, entrenar en altitud y llegar a la carrera a disfrutarla.



¿De qué manera lo desestabiliza todo lo que se habla?

Estoy en el equilibrio que uno debe estar. Por ahora vamos bien. No vale la pena meterse en eso. Lo que hay que hacer es que cuando haya una etapa de montaña ir para adelante. Chris, Thomas y yo somos muy sinceros el uno con el otro. Cuando vemos que uno está mejor, pues a ese le vamos a ayudar. Hemos visto que cuando quedamos 10 o menos corredores y uno se ve mal o se queda, pues están las otras opciones. Uno no puede decir, ‘soy el líder’, si me toca trabajar para Froome lo haré; si él tiene que entregarse por mí, seguro que lo hará, igual Geraint.

El título del Tour de Egan. Foto: Archivo / EL TIEMPO



¿Es cierto que Froome se disgustó con usted por sus declaraciones?

No es verdad. Lo que pasó es que cuando se habló de eso, pues en ese momento hablamos Chris, Thomas y yo. Salen las declaraciones de Froome. La gente tomó eso como si él estuviera bravo conmigo, pero no es así. Nunca se disgustó conmigo por lo que dije. Somos amigos y todos queremos salir adelante, queremos ganar y aquí lo importante es que gane el equipo, somos el Ineos y el que tiene que ganar es el Ineos.



¿Cómo tomó eso?

Yo no tomé esas cosas así, como se dijeron. Pienso que algunas personas pudieron tomar lo que dije de una forma agresiva. Lo dije porque lo sentí y Froome también habló, y eso es respetable. El equipo se va a decidir por alguno, pero eso es pronto para decirlo. No hemos ni siquiera competido para saberlo. Incluso, hay que esperar hasta las primeras etapas del Tour. Además, es un interrogante grande saber cómo va a llegar cada uno.



¿Los favoritos al Tour llegarán en igual de condiciones?

Habrá sorpresas, eso digo yo. Algunos hemos hecho entrenamientos en altura; otros no. Otros ciclistas salieron a la carretera antes, en fin. Todos los corredores tienen en mente el Tour de Francia y tratarán de llegar bien.



(Lea también: Vea el golazo de Juan Guillermo Cuadrado con Juventus)



Será una carrera distinta a las anteriores porque estarán todos los líderes…

Creo que por las circunstancias serán muchos los que pelearán el título y este Tour tendrá mucho más nivel que los anteriores. Será una prueba distinta, no solo en lo deportivo, sino en la vida, así que tendrá bastante prestigio y por eso nos preparamos.



Los jóvenes cogen el ritmo más rápido que los veteranos, ¿es una ventaja sobre Froome, Thomas, Roglic?

No sé. Es que los ciclistas más veteranos tienen experiencia, recorrido y pueden llegar en buena forma. No demasiado bien, porque ellos cogen la forma a medida que transcurre la carrera. Siempre van de menos a más y con eso llegan a la última semana y a la crono en las mejores condiciones. Los jóvenes podemos coger la forma más rápido, pero decir que es ventaja, no lo sé.



¿Cuáles son sus claves para ganar el Tour?

Hay que ganar segundos siempre. La clave está ahí, en recuperar, en dormir bien, en comer bien, en cuidarse de algo inesperado, todo eso va a contar. La idea es ganar el Tour y eso es para todos, no solo para nosotros en el Ineos.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO



¿Sigue pensando que para reeditar lo del 2019 debe llegar a la crono con más de un minuto sobre sus rivales?

Todavía pienso eso. Nada ha cambiado. Tengo que tener esa ventaja de minuto o minuto y 30 segundos cuando llegue la crono. Será complicado hacerlo, pero para estar tranquilo sería eso. Claro, depende de quién sea el segundo, pero si es un especialista al reloj uno debe tener esa diferencia. La etapa termina subiendo y hay muchos kilómetros antes en los que los especialistas sacarán su diferencia.



¿Dónde pueden estar las diferencias entre los favoritos?

El Tour es muy largo, cada uno va a jugar sus cartas y estoy seguro de que habrá mucha estrategia. La idea es ganar segundos donde se pueda, porque será cerrada la carrera y son muchos los aspirantes, por eso digo que el Tour será uno de los más competidos y nivelados de los últimos años.



¿Cuál es su punto a favor?

Seguro que la montaña es nuestra aliada, allí es donde hay que marcar la diferencia, para llegar a la crono con una buena renta, defendernos y poder aspirar a ganar la competencia.



(Lea además: Otra radical decisión de Zidane con James)



El Mundial será ocho días después del Tour y es montañoso, ¿les apuntará a los dos títulos?

Primero tengo que correr el Tour, ese es el primer objetivo. Ya una vez termine, analizaré en qué condiciones estaré para ir al Mundial. Sería ideal ir a pelear el título, pero en París miraremos en qué estamos, qué tenemos para ese otro objetivo.



¿Se pueden ganar ambos?

Será bueno correr, nunca he corrido un Mundial de ruta y sería una buena oportunidad, una excelente opción, pero tengo que pensar cómo estaré de forma luego del Tour. No vale la pena ir por ir, por competir, si tenemos la opción de ganar.



*Egan Bernal, aliado de Porsche en Colombia

​

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más temas de ciclismo