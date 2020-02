‘Lo que más me gusta del Arkéa es el apoyo de mi jefe’: Nairo

Si hubiera que elegir una sola palabra para definir lo que el 2020 le plantea al ciclista Nairo Quintana, una de las mejores opciones sería ‘cambio’. El domingo ganó el Tour de la Provence en su debut con el Arkéa Samsic, equipo al que llegó después de correr ocho años con el Movistar. Ya no vive en Pamplona (España), sino en el Principado de Mónaco. Por eso, está aprendiendo francés.

Hasta el 2019 perteneció a una escuadra UCI WorldTeam y este año hará parte de un UCI ProTeam, lo que le supone pensar su agenda deportiva de otra manera. Mientras que los primeros hacen parte del calendario WorldTour, con lo que tienen garantizada su participación en las tres grandes vueltas, los segundos están en las carreras UCI ProSeries, los Circuitos Continentales UCI y, a veces, en las ‘grandes’, si logran ser invitados.



(Le puede interesar: Análisis: el triunfo más importante de Nairo es el anímico)



Y como si todo esto no fuera suficiente, ahora, además de deportista de élite, es empresario, una faceta con la que, de la mano de su esposa, comienza a prepararse para cuando llegue el momento del retiro.



Después de crear su marca con la carrera ciclística Gran Fondo Nairo Quintana, este boyacense de 30 años abrirá en un par de meses su primera tienda de artículos deportivos: Nairo Sports. En ella, además, se contará su historia, que comenzó en los caminos de Cómbita y que hoy lo tiene soñando con los Campos Elíseos.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Quintana reveló detalles sobre este proyecto, su nueva vida en el Arkéa y las convicciones que hay detrás de cada paso –o pedalazo– que da.

¿Cómo ha sido esa transición de España a Francia, y del Movistar al Arkéa Samsic?



Bueno, han sido muchos años en Movistar y quería un aire nuevo, así que ahora este comienzo ha sido muy bueno. Hemos comenzado en los Nacionales (en los que terminó de cuarto), y nada, la transición ha sido bonita, aprendiendo el idioma.



Y su familia, ¿cómo ha sobrellevado el cambio de culturas?



Bien, todos muy contentos. Y a todos los colombianos que decían que cambiaran de equipo, pues creo que ahora están igual de contentos que yo.



¿Qué se viene para Nairo competitivamente este año?



Tenemos calendario hasta el Tour de Francia, por el momento. Ahora está el Tour de la Provence, luego el Tour Haut-Var, la París-Niza, Vuelta a Cataluña, hacemos las clásicas de las Ardenas y preparamos para ir al Tour (de Francia).



¿Cómo es un día de entrenamiento con el equipo francés?



Realmente hemos cambiado de colores, pero el trabajo es el mismo.

***



En la opinión pública, su cambio de equipo –y de categoría– ha generado diversos comentarios y reacciones. El corredor ecuatoriano del Ineos Richard Carapaz, en una entrevista realizada por EL TIEMPO durante el Tour Colombia 2.1, expresó que respetaba su decisión aunque no entendiera por qué lo había hecho, “pero si no se encontraba bien, pues al final uno va a donde uno quiere”. Nairo, entre tanto, parece estar cómodo y tranquilo.

Pero si no se encontraba bien, pues al final uno va a donde uno quiere FACEBOOK

TWITTER

El Arkéa llega al Tour de Francia por invitación. ¿Cuál es su apuesta para esta edición?



Ganar… pues siempre es el sueño que hemos tenido y seguimos trabajando para eso.



¿Y cómo ha sido cambiar de un WorldTeam a un ProTeam? ¿En qué aspectos se siente alguna diferencia?



No, vamos a hacer carreras del mismo nivel, carreras que nos interesan y que para nosotros es lo justo y lo necesario también, donde vamos a hacer parte del calendario de las mejores carreras. El cambio, de nuevo, no me ha dado duro y estoy muy contento.



(Lea también: ¡Triunfazo! Egan se ganó un premio Oscar del deporte)



¿Qué es lo que más le ha gustado del Arkéa?



El apoyo del jefe. Estuvieron dos semanas aquí (en Colombia). Querían ver, saber un poco más, porque los franceses creen que yo soy un depresivo o triste. No los franceses, sino los europeos, entonces querían venir a ver por curiosidad y ver las rutas, y se encontraron que no, que estamos jodiendo todo el día (risas), y estamos en un buen entorno, muy contentos. Se llevaron muchas sorpresas y se fueron encantados.

***



Nairo Sports será la primera tienda del ciclista y ocupará un local de más de 400 metros cuadrados en el centro comercial y de entretenimiento Paseo Villa del Río, proyecto que se inaugurará en abril de este año y del que, además, es la imagen. Cuando el boyacense habla de su negocio, con un dejo español, no para de recordar cuál es su prioridad: vender sin engaños.



¿Cómo ha sido la incursión como empresario?



En realidad, yo sigo dando pedales. La que me ayuda mucho es mi esposa, Paola. Ella es contadora, entonces es la que se está viendo con los asesores y está adelantando esa tarea que tenemos para cuando ya no estemos montando en bicicleta competitivamente.



¿De qué se trata este nuevo proyecto y a qué público está dirigido?



Vamos a tener todos los accesorios de ciclismo: bicicletas, uniformes, cascos... de todas las gamas y precios. Sobre todo, sabiendo que la gente necesita en el ciclismo precios asequibles, porque el ciclismo no es económico. Dicen que es el deporte de los pobres, pero realmente no es para pobres, y queremos llegar a todo el mundo.



¿De dónde sale la idea? ¿Se inspiró en colegas como Rigoberto Urán?



Hemos comenzado con el Gran Fondo Nairo Quintana, hemos creado nuestra marca y hemos sacado algunos accesorios, así que la gente ha empezado a pedir de todo y a pedir la tienda, donde queremos ofrecerles a los clientes que Nairo les vende una bicicleta al precio más correcto, con garantías, que vas a comprar lo que estás pagando.



Y en ciclismo, ¿lo más caro no es lo mejor?



Puede ser como con un vaso: hay plásticos, de vidrio, de porcelana 1, de porcelana 2, de porcelana 3... y todos son buenos y sirven para lo mismo, pero no es igual el de plástico que el de porcelana tal, ¿no? En el ciclismo es lo mismo, no quiere decir que el barato sea malo. Es funcional, bueno, pero con otras características de material.



¿No le da miedo perder dinero?



Sí, está claro que hay mil negocios, y todos los días la gente le ofrece a uno de todo, hasta negocios que uno ni se imagina que pueden haber, pero sabemos que en un bien raíz pocas veces pierdes. Este proyecto la seguridad que te da es que está llegando a una población que le hace falta este tipo de tiendas y de entretenimiento. Estaremos con gente de barrios bastante alejados, en el sur de Bogotá, así que será una alegría poder tenerlos, poderle sacar una sonrisa a un niño, aunque no vayan a comprar una bicicleta, va a ser algo divertido y dinámico.



¿Cómo le aportará su tienda a esta población?



Vamos a tener mucha presencia, porque además es un sector donde la gente también necesita de mucha motivación; los niños necesitan de ese impulso para ver un referente y decir “es que yo no me puedo quedar aquí”. Y que vayan y vean, aunque no compren una bicicleta… ese apoyo psicológico para ellos va a ser muy importante, porque es como cambiar su mentalidad. Aunque no sean deportistas de alto nivel, luego van a tener muchos valores que el deporte les deja: la constancia, la perseverancia, la disciplina, el andar recto. Ya por ir a montar bicicleta o hacer deporte están alejados de los amigos que hacen picardías y son vidas que vamos llevando por el camino del bien.



Usted ha dicho que este proyecto va a cambiar su vida. ¿De qué manera?



Sí, sabemos que no nos podemos quedar sin hacer nada, y mi esposa es una tesa de los números, así que hemos comenzado y esperamos poder tener más tiendas.

Seguramente por la manera que planteamos ofrecer a la gente los productos y los aliados nuestros, será un gran éxito. Queremos, más que ganar Nairo, que la gente pueda tener acceso a muchos de los productos que algunos piensan que no es posible porque son muy costosos. Eso es todo lo que nos impulsa.

***



La tienda, además de tener artículos deportivos, contará con un pequeño museo y un ambiente con el que busca crear una experiencia de interacción entre los visitantes y su recorrido como ciclista.



¿De qué se trata el museo de Nairo Sports?



Va a estar en el interior de la tienda y va a haber muchos accesorios: zapatillas con las que he corrido algún Tour, los guantes de una caída que he tenido… son cosas que la gente a veces no sabe pero para mí tienen bastante recordación y son muy bonitos. Vamos a tener alguna interacción de recordación de cuando he ganado las etapas y las diferentes carreras, para que, aunque no vayan a comprar, puedan pasar y visitar.



¿Cuál de esos es el que más aprecia o recuerda?



Tengo la camiseta del Tour del año pasado, cuando gané la etapa, que todo el mundo decía que si tenía una mancha de sangre y no era sangre (risas). Para el público es muy recordada y verla emociona mucho.



Otra apuesta de ustedes son los niños. ¿Por qué?



Son el futuro de nuestro país y hay que inculcarles buenos valores, así que, inculcándoles el deporte, en este caso la bicicleta, para mí es un orgullo.



Usted dijo que, después de la carrera profesional, el deportista se debe convertir en un referente. ¿Qué valores quiere transmitir?



Son muchas cosas. Inicialmente, como hemos venido haciendo durante años, es poder llegar a los jóvenes y poderles ayudar. Con esta tienda tendremos un grupo donde estaremos enseñándoles a los niños a montar en bicicleta, a hacer mecánica de bicicletas, a cómo cuidar el material… y luego es el área emprendedora, porque muchos de los deportistas terminan la carrera deportiva y no saben qué hacer.

Nosotros ya comenzamos a incursionar en los negocios, así que eso es lo que debemos demostrarles, también, a muchos deportistas, de ir pensando en qué hacer antes de su retiro FACEBOOK

TWITTER

Nosotros ya comenzamos a incursionar en los negocios, así que eso es lo que debemos demostrarles, también, a muchos deportistas, de ir pensando en qué hacer antes de su retiro para que no haya frustraciones ni tampoco inviertan mal su dinero.



¿A qué le atribuye el buen momento del ciclismo colombiano?



Son muchas etapas. Nos gustaría tener más apoyo, como debería ser, pero finalmente yo pienso que son épocas de la vida que vienen y van, y en esta ocasión nos ha tocado la etapa brillante del deporte colombiano y del ciclismo en especial. Así que a disfrutarlo porque luego no se sabe... y seguir sembrando a ver si se puede seguir manteniendo.



¿Cuál es el ciclista que más ha admirado en su vida?



He admirado a muchos y admiraba a muchos, pero ya no… (risas).

PAULA ANDREA GAVIRIA A.

Para EL TIEMPO​@Paula_Gaviria