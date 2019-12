‘Rematar duro fue la clave’: Bayona

Martha Bayona consiguió su primer oro en una Copa del Mundo. Había ganado plata en los certámenes de Cali y Los Ángeles en el 2017, en la misma carrera, y por fin se le dio el oro.

La santandereana e impuso sobre la australiana Stephania Morton y la belga Nicky Degrendele, plata y bronce, respectivamente.



Al igual que su compatriota Quintero, en esta Copa se destacó la presencia de la número uno del escalafón, Wai Sze Lee, y no estuvieron las tres siguientes en el ránking.



Bayona venía de ganar oro en el keirin, plata en la velocidad pira y bronce en la velocidad equipo con Juliana Gaviria, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



La ciclista de 24 años también irá a la válida de la Copa del Mundo en Canadá y al Mundial. EL TIEMPO habló con ella.



¿Cómo se presentó la prueba?

Siempre es difícil saber en qué condiciones está cada una de las rivales. Uno las conoce, tiene referencias, pero no sabe en qué nivel vienen, por lo que no se sabe antes de la competencia a qué te enfrentas.



¿Cuál fue el momento clave?

Las carreras siempre son distintas, pero en esta ocasión la semifinal fue dura porque el ritmo fue alto. Ya en la final, pues vi que Morton iba rápido y muy pegada, por eso me tocó forzar el paso para cruzar de primera.



¿Qué analizó de sus contrincantes?

Me di cuenta que venían de buenos resultados y que no será fácil. La táctica empleada fue la misma, ubicarme bien y rematar fuerte, pero me tocó duro.



¿De qué sirve el oro?

Me da más confianza, porque lo uno a lo que logré en los Juegos Panamericanos de Lima y uno como que se tranquiliza para mirar con serenidad lo que viene.



¿Y ahora?

Vamos a la Copa Mundo de Canadá y luego al Mundial, y en los dos eventos hay que rectificar el cupo para los Olímpicos. Lo clave es que vamos bien.



¿Sabe cómo va en el tema a Tokio 2020?

Entiendo que estamos en el grupo clasificado, pero no hay que bajar los brazos. Para lo que falta hay que ir por el podio y eso nos llevará a Tokio.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel