‘Fue duro porque me tocó llegar a la final desde el repechaje’: Kevin

Kevin Quintero ganó el oro en el Keirin de la parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista en Bisbane, Australia, algo que le da tranquilidad, no solo por el triunfo, sino porque la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está cerca.

Quintero luchó contra grandes adversarios que buscan esa casilla a Tokio. El análisis nos dicen que dentro de los primeros 11 del escalafón en este certamen corrieron seis, entre los que se destacó Mohd Awang, segundo en el ránking, por lo que hay que coger el tema con pinzas.



El vallecaucano dejó con la plata al local Matthew Glaetzer y con el bronce a Tomas Babek, de República Checa.



El colombiano venía de ganar el oro en el keirin, plata en la velocidad por equipos y bronce en la velocidad pura en los Juegos Panamericanos de Lima. EL TIEMPO habló con él.



¿Cuál fue la clave para el triunfo?

Estar tranquilo y vigilar los movimientos de los rivales. Medí todo eso y a falta de vuelta y media me lancé con fuerza.



¿Y el momento más difícil?

En todos padecí. Me tocó llegar a la final por el repechaje porque entré de tercero en la ronda, por eso de ahí para adelante no me podía descuidar.



¿Por qué no entró dentro de los dos primeros?

Me descuidé. Perdí en la primera ronda porque no medí bien en los primeros giros y cuando traté de recuperar ellos estaban más adelante y quedé de tercero.



¿Qué le dice el oro?

Vamos bien. Con esta victoria la casilla para los Juegos Olímpicos del 2020 no es que esté asegurada, pero hemos dado un buen paso.



¿Cómo va ese tema de la clasificación?

Antes de esta Copa Mundo estábamos bien ubicados y con estos puntos ganados en Australia, pues nos consolidamos.



¿Qué analiza de este oro y de las medallas en los Juegos Panamericanos?

Es importante saber que cuando uno está en buenas condiciones los resultados se dan. La confianza que tengo después de lo que he hecho me dicen que vanos por el camino que es.



¿Qué viene ahora para usted?

Tendré unos días de descanso, pero reanudaré porque viene la Copa Mundo de Canadá a finales de enero y luego el Mundial en Berlin, Alemania, a finales de febrero.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​