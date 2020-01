¡Atención!: Fabio Aru fue tajante, habló de Nairo y de Gaviria

Luego del final de la segunda etapa de la Vuelta a España del 2015 entre Alhaurín de la Torre y Caminito del Rey, que dejó al colombiano Esteban Chaves como ganador y líder, los comisarios analizaron un video en el que se veía al italiano Vincenzo Nibali agarradándose del carro del equipo Astana para tratar de volver al grupo.

Luego de las discusiones, el jurado decidió expulsar al corredor por la conducta, por lo que la escuadra kazaja se quedó sin la opción más clara de pelear el título de la carrera.



Fabio Aru era el segundo a bordo del Astana y sobre él cayó la responsabilidad de pelear por el triunfo final. Venía de ser tercero en el Giro de Italia del 2014, detrás de Nairo Quintana, campeón, y de Rigoberto Urán, segundo.



Meses antes de la Vuelta perdió el título de la carrera de su país por un minuto 53 segundos con Alberto Contador y de carambola le tocó ser líder del Astana, tras el caso de Nibali.



El hijo de Alessandro, un agricultor; y de Antonella, una profesora, logró el título en España, respondiendo a la capitanía del grupo que había quedado vacía 19 días antes.

Aru, figura del Tour Colombia 2.1 del 11 al 16 de febrero próximo, carrera en la que EL TIEMPO es aliado, apuntaba a ser uno de los ciclistas grandes, así lo decían los dos podios del Giro el título de la Vuelta a España.



Los resultados de ahí en adelante no fueron los mejores. Aru, conocido como el ciclista de las mil caras, pues en su rostro refleja el momento que vive en la carrera, comenzó una lucha para mantenerse con los mejores.

Fabio Aru, campeón de la Vuelta a España. Foto: Archivo / EL TIEMPO





En el 2018 recaló en el UAE Emirates, pero el golpe de pedal no fue el mejor. Se sometió a exámenes y los resultados no fueron buenos, pues tenía un problema en la arteria ilíaca de la pierna izquierda.



Fue operado en abril del año pasado y se ha sentido mejor, aunque no ha vuelto a repuntar. Hoy, recuerda lo duro que ha sido su carrera. Tuvo que abandonar Cerdeña para irse a vivir a Bérgamo en busca de una oportunidad para sobresalir en el ciclismo. Fue tan difícil dejar atrás su tierra, su familia, que pensó en bajarse de la bicicleta.



Comenzó en el ciclomontañismo, fue al ciclo cross, pero se enamoró de la ruta, la que mejores dividendos le ha dado.



Fabio Aru quiere volver a un podio de una grande y este 2020 será clave para saber si esa aspiración es válida, pues será una temporada para conocer si la angioplastia de la pierna izquierda ha sido la mejor decisión para recuperar la forma. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué sensación tiene con su primera presencia en Colombia?

El equipo va con mucha ilusión. Será mi primera participación allí y vamos con ganas de hacer un buen papel como grupo. Tenemos los ciclistas para ser protagonistas.



¿Qué le han comentado sus compañeros de equipo sobre el país?

El año pasado mis amigos me hablaron muy bien de sus experiencias en Colombia. Por eso entiendo que la afición vive el ciclismo de otra manera. Eso también me animó a aceptar la opción de ir a correr. Tengo ganas de conocer de cerca ese ambiente del que me hablan.



¿Cuál es la expectativa que le genera correr el Tour Colombia?

El equipo que llevamos es muy completo, con ciclistas para la montaña y pedalistas rápidos como Juan Sebastián Molano y Max Richeze. Molano ganó una etapa el año pasado y vamos con la firme intención de mejorar lo que ya se hizo.

La verdad es que me ha costado bastante recuperarme, pues los tiempos no dan espera FACEBOOK

TWITTER



¿De qué manera ha mejorado su rendimiento luego de la angioplastia de la arteria ilíaca de su pierna izquierda?

Fue un periodo difícil en mi carrera deportiva. La verdad es que me ha costado bastante recuperarme, pues los tiempos no dan espera. Pero el invierno me ha tratado bien y ya siento que he progresado y me siento mucho mejor.



¿Se ha reencontrado con el rendimiento de los primeros años?

He podido entrenar bien durante la pretemporada, pero entiendo que hay mucho trabajo para hacer todavía para llegar a un rendimiento óptimo.



¿Considera que tiene alguna opción de mejorar su rendimiento en este tiempo?

Siempre intento mejorar. Uno no se debe quedar en que se cayó, se lesionó, en fin. La lesión me ha hecho las cosas más difíciles, pero sigo con las mismas ganas de siempre y trabajando con la misma actitud para ganar.



Con esos problemas que tuvo antes de descubrirse lo que pasaba, ¿pensó alguna vez en irse del ciclismo?

No, nunca. Aunque los dos últimos años han sido difíciles porque no encontrábamos lo que me estaba pasando. He quedado con la ganas volver a ser competitivo y esa es la idea que me seduce. El 2020 será clave para eso.

Rigoberto Urán (izq, segundo), Nairo Quintana (centro, campeón) y Fabio Aru, tercero, el podio del Giro 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Este año hará el Tour de Francia, ¿qué opina del recorrido del 2020?

Va a ser un Tour un poco diferente por los Juegos Olímpicos. A primera vista, el recorrido es interesante, pero me falta estudiarlo mucho. Estoy enfocando más en las primeras carreras de la temporada todavía. Ya tendremos tiempo para mirarlo más de cerca.



¿Cuál es el motivo de ir al Tour y no al Giro de Italia, la carrera de su país en la que ha triunfado?

Este año hemos decidido con el equipo que el Tour será la mejor opción para 2020, pero tengo esperanza de volver al Giro en un futuro. Como dice, es la carrera de mi país, he hecho podio y será importante volver por el triunfo final.



¿Por qué lo seduce la idea de ir a los Juegos Olímpicos del 2020?

Primero hay que ver el equipo italiano que va a Tokio. Creo que el recorrido puede ser bueno para los italianos y si todo va bien me gustaría estar allí. Espero estar en la mejor condición para ir y sacar provecho de la montaña que hay.



Irrumpen nuevos corredores, como Tadej Pogacar, Egan Bernal, Mas, Evenepoel, etc., ¿qué tarea deben hacer los más experimentados como Aru, Froome, Thomas, Nairo y Nibali?

Es verdad que vienen corredores detrás con mucho nivel. No lo veo mal, es una cosa buena para el ciclismo que haya tantos jóvenes entrando al World Tour. Los más veteranos como yo seguimos trabajando igual. Es más, nos toca más duro, pero ese es el deporte.



¿Qué análisis hace de la plantilla del UAE para el 2020?

Para 2020 tenemos un buen balance entre experiencia y juventud. Hay muchos corredores nuevos en el equipo y con mucho nivel. Los ciclistas más veteranos podemos tratar de ayudarles para que se adapten rápido, siempre con la idea de que el equipo se beneficie.



¿Qué carrera de las tres grandes –Giro, Tour y Vuelta– ve con más opciones de que el equipo pelee el título?

Este año vamos a las tres grandes con muchas opciones. La escuadra se ha fortalecido y esperemos disputar de la victoria en todos los terrenos, sea en los embalajes o en la montaña.



Fernando Gaviria tuvo un difícil 2019, ¿cómo ve el acople del colombiano para esta temporada?

Tuvo lesiones que lo perjudicaron, pero de cualquier manera se ganó unas cuantas etapas en carreras importantes. Sin duda que Fernando es un puntal clave en el grupo y seguro que tendrá más ganas que nunca para esta temporada.

Fabio Aru, con el UAE Emirates. Foto: efe



¿Qué puede decir del cambio de Nairo Quintana, de su paso de un equipo World Tour a uno de segunda división?

Nairo es un corredor importante, de gran cartel y por eso siempre tendrá sus oportunidades de figurar en cualquier equipo, de ser líder, de ganar, sea en una escuadra del World Tour o ProTeam.



¿Se siente respaldado por la cuota colombiana en el UAE: Sergio Henao, Camilo Ardila, Cristian Muñoz, Juan Molano y Gaviria?

Está claro que Colombia vive un periodo muy fuerte en el ciclismo. Son corredores de mucho nivel y aportan mucho a la plantilla UAE. Hay escaladores, embaladores, para pruebas de un día. Es una buena base clave para nuestros objetivos.



¿El ciclismo del mundo pasará por un 2020 destinado a seguir el duelo Ineos vs. Jumbo Visma?

Como corredor, pienso más en mí y en mi equipo en vez que en los demás. Tengo la esperanza de que en el UAE Team Emirates estaremos luchando al nivel máximo contra esos equipos.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel