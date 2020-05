‘No considero a Egan mi único rival': Tadej Pogacar

La etapa del Tour de l’Avenir de 2018 tenía como meta a Méribe, luego de 35,9 kilómetros. El terreno era montañoso, ideal para los escaladores. La batalla entre ellos se presentó, y dos sacaron los mejores resultados.

Ese día, el colombiano Iván Ramiro Sosa se impuso en la fracción y el esloveno Tadej Pogacar se puso de líder, camiseta amarilla que no soltó hasta el final, y se coronó campeón.



Casi dos años después, los dos rivales se ven las caras en el World Tour, en la máxima categoría de ciclismo del mundo. Sosa forma parte del equipo Ineos y Pogacar es la nueva estrella del UAE Emirates. Ambos han tomado caminos distintos: mientras el pedalista colombiano busca ganarse un puesto en la mejor escuadra del mundo, el esloveno, de 21 años, ya tiene uno fijo en el suyo.



Pogacar es una de las revelaciones del ciclismo en el planeta. Al lado del colombiano Egan Bernal y del belga Remco Evenepoel, es uno de los llamados a dominar el ciclismo cuando la generación de Chris Froome, Primoz Roglic, Tom Dumoulin y hasta Nairo Quintana haya terminado su ciclo, incluso antes de eso.



Siempre son comparados. Se habla mucho de quién sacará los mejores resultados. Hasta ahora, Bernal es el de mejores réditos: ya ganó el Tour de Francia del año pasado, pero eso es normal, porque es mayor que los otros dos.



Tajed Pogacar nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda (Eslovaquia). Pesa 66 kilos y mide 1,76 metros. En su hoja de vida figuran 12 victorias, la mitad de ellas en el World Tour, un título del Tour de California del año pasado, en el que Sergio Higuita quedó de segundo. Además, se ha impuesto en cinco etapas, tres en la Vuelta a España del 2019, en el estreno en una grande y en la que terminó en el podio, dando el gran zarpazo.

Desde el 2017 es ciclista profesional, y llegó en el 2018 al UAE Emirates, en el que estará, por ahora, hasta el 2023.



Pogacar iba embalado este año. Ganó etapa y fue el campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Fue al UAE Tour y horas después de su victoria en la etapa reina, la organización de la carrera la dio por terminada, tras confirmarse el contagio de varios integrantes de la caravana con el covid-19, entre ellos su compañero de equipo, el colombiano Fernando Gaviria, y desde ahí, como todos, suspendió la competencia.



Fue confinado en un hotel. Pasó la cuarentena entre ejercicios y sesiones de rodillos, sin salir de su habitación.



“Después de la premiación fuimos trasladados al hotel en Abu Dabi, y allí, en la noche, las cosas comenzaron a suceder. Encontraron a dos miembros de la caravana que enfermaron y dieron positivo por coronavirus. Esto significó que las dos últimas etapas se cancelaron por la mañana. Permanecimos encerrados en el hotel y no se nos permitió salir de nuestras habitaciones hasta que las cosas se calmaran. No teníamos información real y recibimos notificaciones apenas. El viernes permanecimos en nuestras habitaciones en lugar de viajar en la etapa de sexto nivel, y se tomaron muestras durante el día”, dijo en esa ocasión el corredor.



Urška Žigart es una ciclista eslovena integrante del equipo UCI BTC City Ljubljana y, aunque no ha ganado lo mismo que Pogacar, quiere marcar su propio camino y que no la comparen con él, su novio.



Tadej Pogacar hace parte del nuevo ciclismo de su país, al lado de Primoz Roglic, con el que el año pasado hizo historia, tras el 1-3 en la Vuelta a España. Habló con EL TIEMPO.

Evenepoel, Egan, Pogacar, ¿es el trío del futuro o del presente del ciclismo?



Bueno, es un buen grupo de corredores. ¡Yo incluiría a Mathieu van der Poel, y muchos otros jóvenes corredores no estarían de acuerdo! Me parece injusto con ellos.



Pero es el grupo que más se nombra...



Tal vez. Eso se dice. Lo que quiero decir es que a los corredores jóvenes les va bien, y eso lo destaco para el deporte, para el ciclismo. Si se mira, ese lote es cada día más grande.



¿Todavía hay que hablar de una época en la que dominan los Chris Froome, Tom Dumoulin y Primoz Roglic?



No es tan difícil responder esa pregunta. Creo que es porque siguen siendo algunos de los principales favoritos para ganar las grandes competencias. Tienen experiencia, son surtidos, son excelentes ciclistas, no han perdido vigencia y eso hay que respetarlo.



¿Qué analiza de esa rivalidad deportiva con Egan?



Es que creo que solo nombran algunos y considero que todos son contrincantes complicados, tienen mucha calidad, eso lo han demostrado. No considero a Egan mi único rival.



¿Cree que por lo hecho el año pasado es la revelación del ciclismo?



Todavía estoy aprendiendo de los ciclistas mayores. En la Vuelta a España del año pasado compartí habitación con Marco Marcato, que ha sido profesional durante casi 15 años, me ayudó mucho. No creo que sea la revelación.

¿Qué analiza de las fechas propuestas para que el ciclismo regrese en el segundo semestre?



Obviamente, como ciclista, quiero regresar a la competencia lo antes posible, pero solo cuando sea seguro hacerlo.



¿No está seguro?



Hasta que haya una vacuna, es difícil predecir lo que sucederá y lo mejor es mantenerse del lado de la precaución. Muchas cosas pueden cambiar en los próximos meses.



¿Cuáles serán los problemas por tener Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España tan cercanos?



Estoy seguro de que los problemas son mucho mayores para los organizadores que para los corredores. Es que para los ciclistas no cambiará demasiado, pero montar dos grandes carreras seguidas puede ser complicado.



Si se cumple con el calendario, si el virus deja, ¿los ciclistas llegarían de cero y en las mismas condiciones?



Muchos de los equipos están preparando campamentos de entrenamiento en este momento, antes de que las carreras comiencen nuevamente. Al menos de eso me doy cuenta cuando leo y hablo con mis amigos.

¿Pero no hay nada fijo?



En las próximas semanas, la mayoría de los muchachos volverán a entrenar en las carreteras, por lo que antes de que comiencen las competencias se puede encontrar un nivel similar. Se habla de salir a entrenar en Francia, y en otros países no hay tanta restricción.



¿Cuáles son las desventajas para los ciclistas con un calendario reducido y en tan poco tiempo?



Hay más corredores que carreras, y algunos correrán menos días este año. Creo que los pedalistas del World Tour sufrirán menos porque esas carreras tendrán prioridad, pero las pruebas más pequeñas y los corredores de niveles más bajos sufrirán más.



¿Qué causas tendría la posibilidad de que no haya ciclismo este año?



Si no es seguro hacerlo, entonces no deberíamos correr. La salud pública es más importante que el deporte. Casi todas las industrias sufrirán este año, y en ese grupo está el ciclismo.



¿De qué forma esta suspensión de las carreras ha perjudicado sus objetivos?



No demasiado. La verdad es que todavía soy joven, así que tendré oportunidades en el futuro. Hasta ahora llevo dos años en el World Tour, y tengo 21 años. Al menos eso espero, que tenga más oportunidades de competir.



¿Qué enseñanza para su vida le dejó la cuarentena en Emiratos Árabes?



Que el mundo puede ser frágil. Tenemos que cuidarlo y cuidarnos unos a otros.



¿De qué manera asume ese liderazgo en el UAE Emirates siendo tan joven y con mucha carrera por delante?



Estoy relajado. Somos un equipo muy fuerte, por lo que siempre hay otras opciones si tengo un mal día. Tenemos una mezcla de juventud y experiencia en el equipo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel