‘No soy imbatible: Ana Sanabria

Ana Cristina Sanabria es, en la actualidad, la mejor ciclista colombiana, y eso lo tratará de ratificar desde este miércoles, cuando defienda el título de la Vuelta a Colombia femenina, en la que es la principal candidata al título, algo que no niega.

Sanabria nació hace 28 años en Zapatoca (Santander) y quiere reeditar lo que viene haciendo hace dos años en la competencia nacional, porque sabe que es pisar fuerte en su ingreso al World Tour, le máxima categoría del ciclismo, en el 2019, con el equipo mexicano Swapit Agolico.



Aunque se siente favorita, entiende que todos le apuestan a su título, sabe que no será fácil y que le pueden ganar.



“Tengo que reconocer que soy la gran favorita. Me he preparado, es mi gran objetivo. La responsabilidad es demasiado grande, los que conocen lo saben. Llevo dos años ganando la Vuelta y he ganado otras carreras, es una carga, pero no pienso en eso, sino en disfrutar la carrera”, le dijo a EL TIEMPO



Y agregó: “No me siento imbatible, todas piensan cómo quitarme el reinado, por eso me preparo, porque tengo que cuidar mi nivel, no me siento ganadora del todo porque también a me duelen las piernas, tengo crisis, me enfermo”.



La Vuelta arranca con una jornada entre Zipaquirá, Chiquinquirá y Saboyá, de 105 km y terminará el domingo con un circuito en Sogamoso, de 85 km.



“Me gusta el recorrido. Me he preparado en Boyacá, no las mismas etapas, pero sé a qué altura están ciertas etapas, los cambios climáticos, y eso es bueno. La que llega a Socha es la etapa reina, técnica, y que puede hacerte perder todo o ganar la carrera, por el terreno, de cuidado”, señaló Sanabria.



La ciclista colombiana tiene otro objetivo, comenzar a sumar puntos con miras a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Lo clave de esta Vuelta a Colombia es que da puntos para el escalafón, que valen para los Olímpicos, esa es mi otra meta”, señalo.



Ella será la líder de la Selección Colombia en el giro nacional y estará respaldada por Jéssica Parra, Milena Salcedo y Manuela Escobar, un fuerte grupo para defender la corona.



¿Rivales? Muchas. Sabe que no las puede enumerar, pero en el listado están la mexicana Brenda Santoyo, las neozelandesas Mikayla Harvey y Anderson Grace, la japonesa Shoko Kashiki y las venezolanas Ingrid Porras y Lilibeth Chacón, en el grupo de las extranjeras.



“En Colombia hay rivales fuertes, creo que todas se preparan para ganar, como yo, pero estamos preparadas para afrontar el reto”, señaló.



En el grupo de colombianas sobresalen Liliana Moreno, Paula Patiño, Lina Marcela Hernández y las boyacenses Sérika Gulumá y Lorena Colmenares.



La llegada al equipo Swapit Agolico le dará la opción de correr el Giro de Italia, el Tour de Francia y las carreras más importantes en Europa.



“Es un equipó del WT, es latinoamericano, haremos carreras en América, pero iremos a Europa, en el calendario más importante. Sé que el nivel en allá es fuerte y se trabaja para disputarles una carrera a las grandes”, precisó la corredora colombiana, que ya corrió en el equipo italiano Servetto, experiencia que le sirve para afrontar el reto del 2019.



“Eso me da la opción de que conozco el circuito, aprendí demasiado allá. Si uno compara cómo se corre en Europa y acá, pues la diferencia es alta. Allá uno aprende desde conocer la parte logística hasta saberse ubicar en el lote. En el país falta trabajar mucho todo”, declaró.



