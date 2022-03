Egan Bernal ya hace rodillos sobre la bicicleta, luego del accidente que sufrió el pasado 24 de enero lo que dice a las claras que su rehabilitación va mejor de lo esperado.

Verlo pedalear luego del fuerte choque y de las lesiones que sufrió, que lo obligaron a pasar en cinco ocasiones por el quirófano, es alentador y los aficionados hacen cuentas de cuándo volverá a la competencia.



Xabier Artexte es uno de los entrenadores del equipo Ineos, el encargado de la base hispana, quien estaba con Bernal en el momento del accidente y lo acompañó por varios días.



El español habló del tema, de la recuperación de su pupilo y de la opción que hay de que vuelva a disputar una carrera.



“Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no, pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media”, dijo Artexte a la Gazzetta dello Sport.

Egan y sus primeros pedalazos en la bicicleta de rodillo. Foto: @marinagomezv

Y agregó: “No rechazaría esta posibilidad aún sin fijarla como meta fija, es una opción que existe”.



El actual campeón del Giro de Italia sufrió múltiples fracturas cuando se estrelló contra un bus, mientras realizaba un entrenamiento en la bicicleta contrarreloj en inmediaciones del municipio cundinamarqués de Gachancipá, pero la recuperación ha sido rápida.



“¿Por qué no? Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser 2023, pero también podría ser el final de este año. No debemos excluirlo, ni mucho menos”, comentó el DT al hablar de la opción del regreso de Bernal a las carreras.



Artexte advirtió que si bien centíficamente decir que Bernal volverá a un máximo nivel después del incidente no tiene base, pues él confía en que puede ser muy posible.



“Siempre le he dicho al médico del equipo: ‘sí, tengo fe en esto, que volverá al máximo nivel’. Sé que lo que estoy diciendo no tiene base científica, porque no puedes saber lo que va a pasar, pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a tener una fuerte estabilidad musculoesquelética quizás pueda corregir alguna descompensación que había antes, estar más equilibrado", sentenció.



Egan Bernal, en sus redes, no ha dicho cuándo volverá, pero sí ha advertido que cada día se siente mejor y que su disposición es trabajar fuerte para volver pronto a la carretera.

