Enric Mas sigue maquinando lo que será la próxima temporada como líder del equipo Movistar, pero aunque el tema con Miguel Ángel López es historia, se sigue tocando.

Hace pocos días, el ciclista boyacense volvió a referirse al manido tema de su salida de la escuadra telefónica, tras abandonar la Vuelta a España, sin el consentimiento de los directores deportivos.



‘Supermán’ señaló que no quería volver a compartir una carrera con el español y lo trató de egoísta.

Mas, sin importancia



“En la etapa veinte, Enric me dice: ‘¿Por qué tiras, si ya me he ido?’. Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo”, dijo a RCN.



Pues bien, Mas se refirió al tema, aunque no ahondó mucho, le dio poca importancia.



“Para mí es un asunto cerrado. Mis amigos me mandaron por mensaje unas declaraciones recientes suyas sobre lo que ocurrió en LaVuelta. No me afecta nada de eso, de verdad. Ellos se lo tomaban a broma y yo también tengo que hacerlo”, precisó el corredor, que quiere, en el 2022, ganar una grande.



