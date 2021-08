Mas no pierde el norte y anuncia batalla para ir por el liderato

El español Enric Mas (Movistar) confesó nada más cruzar la meta que en su equipo ya estarían "contentos" de que él y Miguel Ángel López acabasen en la segunda y tercera posición de la Vuelta a España 2021 que ocupan tras la etapa de este domingo en el Alto de Velefique, aunque ha asegurado que ambos irán "a por el maillot rojo" que porta Primoz Roglic.

"Ojalá", dijo el balear cuando se le preguntó si el Movistar será capaz de batir a Roglic, aunque admitió que en el equipo azul ya estarían "contentos de acabar así" en la clasificación general.



Le puede interesar: (Egan y López pierden tiempo con Roglic, pero ganan puestos en la Vuelta)



"Aunque vamos a luchar y a por el maillot rojo. Ojalá algún día podamos cogerle" a Roglic, dijo un Mas feliz del resultado de "la primera etapa larga y dura" de esta Vuelta.



"Hace tiempo que no transmitía estas sensaciones. Desde 2018 no disfrutaba así en la bicicleta", dijo. Mas, tercero en la etapa a un segundo del esloveno, asumió que, a pesar de su gran etapa, "no" ha tenido contra las cuerdas a Roglic", sino que ha "relevado más fuerte que él" cuando se han quedado solos "porque era el que tenía que sacar tiempo".



"Hemos salido a sacar tiempo a todos, hoy he conseguido sacarlo yo, pero seguro que otro día lo sacará Miguel Ángel", apuntó de cara a lo que queda de Vuelta el corredor balear, tercero en la etapa de hoy y segundo en la general tras un duro ataque en el último puerto, el Alto de Velefique, de categoría especial.



(Vuelta a España 2021: clasificaciones, luego de la etapa 9)



(Egan, claro y de frente con su momento en la Vuelta)



('Solo en los últimos 3 kilómetros me di cuenta de que iba a ganar': Caruso)





EFE