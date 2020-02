En Paipa, presentado el UAE Team Colombia

En la ciudad de Paipa (Boyacá) fue presentada este jueves la temporada 2020 del UAE Team Colombia, equipo de desarrollo de talentos en la categoría Sub 23 que nace como una nueva esperanza para el ciclismo colombiano.

La ceremonia estuvo encabezada por el Dr. Juan Darío Uribe Uribe, presidente de la nueva formación y contó entre sus invitados especiales al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Mauricio Vargas y los integrantes del equipo UAE Team Emirates que tomarán parte en el próximo Tour Colombia.



Tras su gran estreno a nivel competitivo con las medallas de oro de Adrián Camilo Bustamante en Contrarreloj Individual y Daniel Arroyave en el Gran Fondo de la categoría Sub 23 del Campeonato Nacional de Ruta, Boyacá 2020, el UAE Team Colombia realizó su acto de lanzamiento para una temporada plena de metas y objetivos a nivel nacional e internacional.



“Este proyecto viene gestándose desde hace más de un año, donde venimos trabajando para qué inversionistas extranjeros puedan apoyar el ciclismo colombiano. Hoy eso que empezó como un sueño se convierte en realidad con la presentación de nuestro equipo en una plaza ciclística tan importante como Boyacá y unos días antes del inicio de una de las carreras más grandes en la historia de nuestro país, el Tour Colombia”, manifestó el presidente del equipo, Dr. Juan Darío Uribe Uribe.



“Es para mi igualmente motivo de orgullo personal y profesional presentar este conjunto de corredores venidos de todas las regiones del país. Son un ejemplo de esfuerzo y disciplina pues no solo fueron elegidos para hacer parte de nuestro equipo por sus condiciones deportivas sino por sus valores personales y su gran profesionalismo a pesar de sus cortas edades”, puntualizó el médico Juan Uribe.



El UAE Team Colombia es una apuesta por el ciclismo colombiano del mismo grupo de inversión detrás del equipo UAE Team Emirates, donde forman los colombianos Sergio Henao, Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Andrés Camilo Ardila lo que lo convierte en el equipo de categoría World Tour con más escarabajos nacionales en su nómina.



El UAE Team Colombia no será una filial del UAE Team Emirates, ni es parte de sus divisiones deportivas o administrativas pero recibirá apoyo del escuadrón World Tour en cuanto a la parte científica, médica y de control al dopaje, convirtiéndose en el único equipo en Colombia en contar con esta asesoría de primer nivel, para desde el primer kilómetro instruir a sus ciclistas bajo la premisa de cero tolerancia hacia este flagelo que azota desde hace varios años al ciclismo colombiano y mundial.



El equipo tendrá como director técnico a Gabriel Jaime Vélez Rico, descubridor y formador de talentos como los de Marlon Pérez, Mauricio Ardila, Rigoberto Urán, Carlos Betancur, Fernando Gaviria y una larga lista de grandes corredores colombianos que han brillado tanto a nivel nacional como internacional. Su asistente será Hernán Darío Muñoz Giraldo, excorredor campeón del Tour de Langkawi en 2002 y con gran experiencia internacional.

Nómina

Ciclistas

Rafael Stiven Pineda Pineda

Juan Tito Rendón Franco

Germán Darío Gómez

Roosbelth Rojas Maldonado

Juan Pablo Vallejo Ríos

Marlon Fernando Castro Ortega

Adrián Camilo Bustamante Ruda

Carlos Andrés Ospina Carvajal

Miguel Ángel Sarmiento Quinchía

Esteban Toro Zuluaga

Daniel Arroyave Cañas

Juan Pablo Restrepo Herrera

Julián David Huertas Cruz



Cuerpo Técnico y Médico

Gabriel Jaime Vélez Rico (Director Técnico)

Hernán Darío Muñoz Giraldo (Asistente Técnico)

Dra. Lorena Adarve (Médico)

Pablo Uribe (Fisioterapeuta)

Rubén Vélez (Auxiliar Mecánico)

Zimael Mejía (Auxilar Mecánico)



Grupo Administrativo

Dr. Juan Darío Uribe Uribe (Presidente)

Juan Camilo Ángel (Abogado)

Isabel Cortés (Coordinadora Administrativa)



