Un pequeño grupo de ciclistas del departamento del Meta no la pasan bien en la Vuelta del Porvenir, carrera juvenil que se lleva a cabo en Santander.

Los pedalistas han dicho que no recibieron ningún apoyo por parte de los entes gubernamentales para ir a competir a la carrera y que el apoyo corrió por cuenta de ellos.



(Tadej Pogacar montó a caballo y bailó joropo en Colombia, video)

(Piqué: desconcertante decisión que tomaría Clara Chía tras anunciar su retiro)



La Liga de Ciclismo del Meta, se advierte, está suspendida, pues no tiene el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte.

Una paradoja



Los ciclistas señalan que no cuentan con un buen material para la carrera y que, además, no tienen las bebidas necesarias para afrontar la prueba.



“Somos tres ciclistas, pero vinimos con nuestros recursos porque no nos ayudaron. Hablamos con el director de deportes del Meta, pero no se pudo, pues hay problemas con la Liga. Nunca nos han apoyado y nos tocó venirnos a competir con recursos propios”, dijo Aldaír Cardona, uno de los ciclistas.



Y agregó: “Julián Navarrete, otro de los ciclistas, tuvo algo de apoyo, gracias a ganadería Clavijo, pero no más. Hemos pasado momentos difíciles, pues el tema de hoteles, la alimentación, el carro acompañante es principal, pero nos tocó así. También ha pasado momentos complicados Cristian Pérez, que hace parte del grupo”.

Los demás equipos en el Porvenir les han colaborado todos los días, pero nadie del Meta les ha ayudado.



“Sí, una vez se conoció el tema, pues nos han ayudado mucho. El equipo Tierra de Atletas y el ciclista Omar Mendoza nos han dado la mano, así como los demás equipos. La Liga abrió los ojos, nos envió un carro y un dinero, pero nadie más”, contó Cardona.



Y mientras eso pasa, las redes sociales hicieron eco del hecho, pero argumentando que el gobierno de ese departamento entregó una fuerte suma de dinero a Rigoberto Urán, ciclista colombiano, para que realizará en esa zona del país su anual carrera el Giro de Rigo.



“Nos hemos dado cuenta de eso y le pido a la Gobernación que apoye al deporte del Meta, no solo al ciclismo, sino a otros deportistas, pues allá en ese departamento hay talento, pero muchos atletas se han retirado por esa falta de apoyo”, precisó el joven pedalista.

(Nelson Cardona, el escalador colombiano que volvió del infierno)(Desagradable pelea entre pilotos del mundial de motos en la pista, video)