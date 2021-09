Elisa Balsamo: oro en la ruta élite del Mundial de ciclismo

La italiana Elisa Balsamo se ha hecho con la medalla de oro en la prueba elite en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta del Campeonato del Mundo que se está disputando en Flandes (Bélgica) al imponerse en la carrera de 157,7 kilómetros entre Amberes y Lovaina.

Balsamo se impuso en el sprint del grupo principal de una veintena de corredoras por delante de la leyenda neerlandesa Marianne Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y triple campeona mundial en 206, 20012 y 2013, y la polaca Katarzyna Niewiadoma, que la escoltaron en el podio después de una prueba que dejó lo mejor para sus últimos 55 kilómetros.



Le puede interesar: (Colombia: ¿tiene opciones de ganar la ruta élite en el Mundial de ciclismo?)



No subieron al podio pero tuvieron su cuota de protagonismo la cubana Arlenis Sierra, entre las primeras en los últimos kilómetros y quinta al final en el sprint; y la española Mavi García, que se escapó a 24 kms. de la meta y mantuvo su sueño dorado durante 14 kilómetros.



La balear acabó vigésimo novena, a 50 segundos del grupo delantero. La victoria de Balsamo dejó en poco el tremendo trabajo de la selección de Países Bajos, que encadenaba cuatro títulos mundiales consecutivos.



Por ello, la plata de Vos supo a poco a una selección naranja que no dejó de atacar, contraatacar, pararse y escaparse.



Paula Patiño, en la casilla 42 a 2 min 31 s, fue la mejor colombiana. Diana Peñuela ocupó el puesto 98 a 13 min 21 s y Lorena Colmenares fue 117 a 22 min 01 s.



No terminaron Erika Botero y Lina Hernández.



Le puede interesar: (Egan aconseja a Rigoberto: ¿se comprará el avión?)





Deportes