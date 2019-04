‘Gaviria es un rival difícil de derrotar’: Elia Viviani

Elia Viviani tiene 30 años. Está en la edad madura de un ciclista y ha ganado lo que ha querido. El embalador italiano tiene en su cuenta 71 victorias en su carrera deportiva y quiere más, va por más y para eso se prepara.



Es el rival número uno del colombiano Fernando Gaviria, pero se conocen desde hace mucho tiempo y no fue en la ruta, fue en el ciclismo de pista, cuando ambos disputaban Mundiales en la madera de 250 metros, en los que el colombiano tiene mejores resultados, pues fue oro en el 2015 dejando a su rival de turno con el bronce.

Luego, se encontraron. Cara a cara, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y allí el resultado fue al contrario: oro para Viviani en el ómnium y Gaviria abandonó desilusionado y con las manos vacías el velódromo con un amargo cuarto lugar.



Las carreteras del mundo los volvieron a unir. En la ruta vivieron momentos de tensión, embalajes cerrados y hoy en día su rivalidad es incomparable. Ambos son tildados como los mejores embaladores del mundo, algo que respalda los resultados.

Viviani acumula 15 victorias en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el planeta, y en ellas se cuentan las cuatro del Giro de Italia y las tres que ha conseguido en la Vuelta a España, pero nunca ha podido ganar en el Tour de Francia, una cuenta pendiente que espera cobrar en la próxima edición, si es que Gaviria lo deja, un mano a mano que podría adelantarse desde el 11 de mayo en el Giro de Italia, pues a esta altura del año los dos están preinscritos en la lista oficial.



Elia Viviani jugó fútbol. A los 8 años, en su natal Isola della Scala, le daba patadas a un balón, pero un buen amigo lo invitó a montar bicicleta y se quedó.



“Lo conozco desde los 16 años, cuando orienté la Selección Italiana. Lo seguí en la primera parte de su carrera y es un ciclista que siempre fue muy rápido, es inteligente, sabe lo que hace. Es táctico, veloz”, le dijo a EL TIEMPO Paolo Slongo, quien hoy es uno de los directores técnico del equipo Bahrain.



Y agregó: “Hace pista y ruta y en las dos ganas, así es su potencial. Es un ciclista clave para Italia y para su equipo de ruta, pero en la pista es favorito siempre, se desempeña bien y los triunfos hablan por él”.



Para Slongo, la rivalidad que tiene su pupilo con Gaviria es excelente para el mundo del ciclismo, porque son dos de los mejores exponentes de los últimos 200 metros.



“Viviani es fuerte y ya tiene más experiencia. Gaviria es el futuro de Viviani, es un ciclista rápido, vivo, que se va a cansar de ganar”, afirmó Slongo.



Si vida es el ciclismo. Su novia, Elena Cecchini, también monta bicicleta, hace parte del equipo Canyon SRAM, con el que logró el oro en la crono del Mundial de Innsbruck, Austria, y es la actual campeona nacional contrarreloj.



Elia Viviani comenzó en el equipo Liquigas, luego pasó a llamarse Cannondale, pero entre el 2015 y 2017 hizo parte del Sky, de donde salió para el Deceuninck - Quick Step, en el que compartió con Gaviria. El año pasado obtuvo 18 victorias y en el 2019 ya lleva cuatro.



“Ahora es uno de los más fuertes. Viene progresando. Ha ganado este año y se va a encaminar a las grandes vueltas: Giro, Tour. Es un corredor clave para lo que queremos en las pruebas por etapas”, aseguró David Bramati, su DT en el Deceuninck.



Viviani ha esperado su turno. El banquillo en el que antes se sentaron Mark Cavendish y Peter Sagan como los mejores embaladores del mundo se lo disputan él y Gaviria, quienes se garantía el espectáculo. EL TIEMPO habló con el ciclista italiano.



¿Qué opinión tiene de Fernando Gaviria?

Ufff… Es un adversario muy complicado, un rival difícil de derrotar. A través de estos años hemos visto el potencial que tiene en el ciclismo del mundo. Gaviria es un corredor hábil, astuto, que nunca da por perdida una etapa, un remate.



¿Es el mejor del mundo?

Es de lo mejor que hay. Él nos ha puesto a trabajar para poderlo derrotar, porque es muy fuerte en los remates.



¿Qué le falta para serlo?

Pienso que con 24 años es uno de los más fuertes del planeta en las llegadas platas y con la experiencia que tendrá será el más fuerte en dos o tres años. Eso sin duda. Le falta es ganar más, perder, cometer errores.



¿Que se conozcan tanto es ventaja o desventaja?

Nos conocemos muy bien. Nos hemos analizado siempre. Esos duelos que hemos tenido han sido bien estudiados por ambas partes. Yo sé cómo es Fernando, sus fortalezas, cómo poderlo derrotar, pero al mismo tiempo él sabe muchas cosas de mí.



¿Pero es bueno?

Si para Gaviria es difícil derrotarme, pues tengo que decir que para mí lo es igual. No le podría decir si es beneficioso que nos conozcamos tanto.



¿Cómo derrotarlo?

Es bien complicado. Nos hemos encontrado muchas veces, pero a mí me sirven los remates cortos, me va mejor en ellos. A Fernando le va mejor en las llegadas con dificultades, curvas. Es un ciclista que en los embalajes largos saca ventaja.



¿Qué analiza de los embalajes cerrados que han tenido este año?

Pienso que los velocistas somos así. Con Fernando siempre será una lucha distinta, cerrada, como se ha visto esta temporada. Siempre, cuando lo tengo en carrera, pienso en cómo derrotarlo, en vencerlo, para eso trabajo.



¿Desde cuándo sabe del colombiano?

Cuando lo vimos en el ciclismo de pista comenzamos a investigarlo. Nos gané un Mundial y lo derroté en los Juegos Olímpicos del 2016. Me di cuenta de él cuando venció a Mark Cavendish en Argentina, ese tema no era fácil y él lo hiso. Eso demuestra la fortaleza que tiene. Cuando lo vi en la pista me sorprendió, en ese Mundial del 2015 estuvo imbatible.



¿Qué clásica le viene bien a Gaviria?

Pienso que la Milán-San Remo. Entiendo que quiere ganar París-Roubaix, pero creo que la Milán le viene mejor. Ya estuvo a punto una vez, pero se cayó cerca de la meta y eso le servirá de experiencia.



Sí, su sueño es ganar París-Roubaix...

Para ganar Roubaix toca tener mucha experiencia en esos tramos de pavé, pero es un fenómeno y con el tiempo lo veremos peleando esa clásica.



¿Qué opina de que Gaviria se haya ido de la pista?

Son decisiones que se toman. Es una buena oportunidad para él, para que gane. Creo que le viene mejor la prueba de la americana que el ómnium, porque es una carrera que tiene estrategia.



¿Cuál es su tarea de hoy en adelante?

Tengo que trabajar duro en el llano. Hay que mejorar cada día en la potencia física. Creo que todo el trabajo lo hago con ese fin. La meta es realizar sesiones para aumentar la velocidad.



¿Cómo va la labor de defender el oro olímpico en Tokio 2020?

Ese es otro de mis objetivos. Pienso que hay que salir primero de lo que debo hacer este año y centrarme en los Juegos Olímpicos del año próximo. Hay tiempo para eso, pero la meta es ganar el oro.



¿Viviani es el mejor embalador del momento?

En el 2018 tuve 18 victorias, frente a grandes rivales, que son bien fuertes en las llegadas, como Gaviria. Uno siempre quiere ganar, eso es claro, es lo mejor, pero considerarme el mejor, no lo creo.



¿Cuál es su meta esta temporada?

Le vamos a apuntar al Tour de Francia. He ido solo una vez y no he podido ganar allí. Es una gran meta. No será fácil, eso lo tengo muy claro, pero para eso trabajamos.



¿Qué espera en ese Tour?

Seguro que ganar, pero tendré hombres muy fuertes como rivales. Gaviria, Peter Sagan y Marcel Kittel tendrán el mismo objetivo mío, así que en la carretera se decidirá todo.

Y no ha ganado en Francia en su única participación...

Nosotros los velocistas tenemos que estar atentos a todos, a nadie lo debemos dar por perdido porque uno se confía y ahí es donde se pierde. Es claro que es una meta, ganar allá, porque es el Tour.



Pero los Juegos no están lejos…

Un año se pasa rápido. Tengo que encontrar las buenas sensaciones que tuve en Brasil. El ómnium ha cambiado y vamos a mirar. Creo que la americana puede ser una competencia atractiva para mí.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel