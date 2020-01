El Tour Colombia arrancará en un mes con un lote de lujo

En un mes se dará la largada de la primera etapa del Tour Colombia 2.1, una contrarreloj por equipos de 16 kilómetros en Tunja, competencia que en esta ocasión contará con un lote de lujo.

Se destacan los nombres de Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Ríchard Carapaz, Rigoberto Urán, Fabio Aru y Esteban Chaves, grandes ciclistas, campeones, ganadores, referentes del World Tour –la máxima categoría del ciclismo en el mundo–.



Entre ellos completan 10 podios en las tres competencias más grandes del planeta: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, un dato no menor y que revela que el nivel y categoría de los pedalistas no ha bajado.



En la edición del año pasado se contó con el mejor del mundo de los últimos tiempos: Chris Froome, quien esta vez no hará parte del equipo Ineos. Pero el hecho de que hagan presencia Bernal, campeón del Tour (2019); Carapaz, ganador del Giro (2019), y Alaphilippe, elegido por la revista Vélo como el mejor corredor de la temporada, así la elección no guste y sea injusta con Egan y Primoz Roglic, pues garantiza la presencia de figuras.



En el listado están el italiano Fabio Aru, campeón de la Vuelta a España (2015), tercero en el Giro del 2014 y segundo en el 2015, al igual que Esteban Chaves, que fue subcampeón en Italia en el 2016 y tercero en esa misma temporada en España.



Urán, por su parte, ya está inscrito, según la Federación Colombiana de Ciclismo, y también se ha metido en la pelea de grandes carreras. El pedalista del equipo Education First fue segundo en el Giro del 2013 y 2014, y escoltó a Froome en el Tour del 2017.



Alaphilippe, a sus 27 años, de ellos, es el único que ha estado en las dos ediciones anteriores de la 2.1, y en todas ha sido protagonista. El corredor francés del Deceuninck-Quick Step se impuso en la jornada de El Tambo en el 2018 y fue líder, y el año pasado ganó en La Unión, victoria que lo llevó al primer lugar de la general.

Julian Alaphilippe ganó Milán-San Remo, Flecha Valona y fue líder del Tour de Francia. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Julian Alaphilippe competirá en la Vuelta a San Juan (Argentina), del 26 de enero al 2 de febrero, carrera en la que también ha sido protagonista. Luego, obtuvo victorias en la Strade Bianche, Milán-San Remo, Flecha Valona, ganó dos etapas en el Tour de Francia y fue líder durante 14 días.



Además, esta escuadra confirmó la presencia de Bob Jungels, el holandés que el año pasado se impuso en la etapa de Medellín y fue gran protagonista.

¡Y hay más!



Egan no solo ganó el Tour, también la París-Niza y la Vuelta a Suiza, y no tiene la culpa de haber obtenido el título del Tour y ser colombiano. Sea como sea, es el campeón de la mejor competencia del mundo y estará en la 2.1.



En la carpeta de inscritos también están Sergio Higuita, Daniel Martínez, Juan Sebastián Molano, Sergio y Sebastián Henao e Iván Sosa, corredores colombianos del World Tour. Y faltan más nombres que se confirmarán en los próximos días. ¡Lote de lujo!



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel