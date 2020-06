Se embolata el arranque del ciclismo en Italia

El tema del reinicio de las competencias de ciclismo en Italia se complica cada día más, pues los encargados de velar por la seguridad y por reanudar la actividad deportiva en ese país no se han puesto de acuerdo.

Roberto Speranza es el Ministro de Salud italiano, mientras que Vincenzo Spadafora es el jefe de la cartera de deportes, pero ninguno de ellos ha confirmado que la actividad se reanudará.



“Durante días hemos visto gente jugando en las plazas, en las calles, en las playas y en los parques públicos: creo que es más justo y es más seguro jugar en centros deportivos siguiendo las reglas establecidas por las Regiones. La opinión de los médicos sigue siendo fundamental, pero no se puede ignorar el contexto: el Gobierno tiene el deber de asumir la plena responsabilidad de cada decisión”, señaló Spadafora en una nota de ciclismoweb.net



Y agregó: “Cada vez es más difícil explicar la razón de posiciones completamente intransigentes y, específicamente, la imposibilidad de identificar soluciones y caminos que, bajo ciertas condiciones, puedan permitir la reanudación de los deportes de contacto y especialmente las actividades deportivas de aficionados”.



Spadafora señala que varias veces ha escrito al jefe de gobierno y a su homólogo de salud, pero no ha recibido respuesta.



“Sé lo importante que es el cumplimiento de las reglas de distanciamiento físico, pero no creo que podamos ignorar la observación empírica de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Las evaluaciones no dependen exclusivamente del CTS sino del Gobierno, en el pleno cumplimiento de sus responsabilidades y teniendo en cuenta el contexto general”, aseguró Spadafora.



Debido a lo anterior, que no hay un pronunciamiento del Gobierno de Italia sobre la reapertura de los demás deportes, aunque ya se juega al fútbol, es que el tema del ciclismo está en el aire y no se sabe cuándo se podrían reanudar las competencias.



El más perjudicado es el Giro de Italia y el Giro de Italia ub-23, pruebas en los que en el plan está que compitan pedalistas colombianos, los mismos que esperan viajar en el vuelo humanitario del 19 de julio, que tampoco está fijo.



