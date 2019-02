'Supermán' López, un superhéroe de perfil bajo en el Tour Colombia

Supermán se ‘esconde’ bajo la identidad del periodista Clark Kent, del diario El Planeta. Es una persona del común, de bajo perfil, que busca sus noticias y que cuando el público lo necesitase convierte en el supér héroe.

El ciclista boyacense Miguel Ángel López tiene varias cosas en común con ‘Supermán’, ese es su apodo, es una de las figuras del lote mundial, fue el mejor pedalista nacional del 2018, pero por su personalidad, introvertido, metido en lo suyo, pasa de ‘agache’.



En el Tour Colombia 2.1 Nairo Quintana, Chris Froome, Egan Bernal y Rigoberto Urán se llevan las miradas. Solo hay que acercarse antes y después de las etapas a los buses que transportan a los equipos Sky, Movistar y Education First, para ver cómo el público busca una foto, un autógrafo y un saludo de sus ídolos, pero cerca de allí, a escasos metros, está el ‘camerino’ del Astana, la escuadra de López, pero por ahí pocos se arriman.

Miguel Ángel López es un hombre callado. En el 2018 fue el tercer deportista del año para EL TIEMPO, luego de los dos terceros puestos en la general del Giro de Italia y de la Vuelta a España, pero eso, al parecer, no vende, porque López, de las figuras de la competencia, es el menos asediado.



“Yo hago mi trabajo. Me empeño en hacerlo de la mejor manera, en laborar, mejorar. La gente me busca y soy receptivo, pero no es mi mejor cara. Me concentro en lo mío”, dijo López.



Tiene 24 años y es el líder del Astana, un equipo que confía en él para disputar las grandes carreras en los próximos años.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

Nairo habla claro, de frente. Urán es más abierto al público, hasta hace bromas. Froome no niega una foto, pero López es menos receptivo. Siempre está dentro de la buseta, baja de la misma y recibe al público, pero su seriedad se nota.



“Ha cambiado, ahora es un poco más abierto. En Paipa, Boyacá, donde estuvimos concentrados antes de correr el Tour Colombia 2.1, vimos a un Miguel diferente, que escucha, habla con propiedad y propone ideas, eso es bueno porque es u n mensaje de que quiere mejorar”, señaló a EL TIEMPO el italiano Stefano Zanini, el DT del equipo.



Como Nairo, Urán, Egan y Froome, López es figura, tiene sus méritos, ha estado en el podio de las grandes, pero, sin duda, su carisma no es el mismo que el de sus rivales.

Astana ya tiene diseñado el plan de trabajo para él. Van paso a paso, dice el técnico, con el objetivo de ganar Giro, Tour y Vuelta.



“Todo el equipo trabaja mucho con él. Estoy seguro que es el futuro nuestro en las grandes vueltas. Vamos a mejorar la posición del tercer lugar del Giro y de la Vuelta. Creemos en Miguel, crece día a día físicamente y de la cabeza, cada vez madura más”, aseguró Zanini, que ajustó durante su carrera 28 victorias, entre ellas, etapas en el Giro de Italia, Tour de Francia y carreras de un día como la París-Bruselas, Milano-Torino y la Amstel Gold Race.



No hay duda de que el talón de Aquiles del corredor boyacense de 24 años es la contrarreloj individual, por eso la labor de sus preparadores se centra en eso.

Fue segundo en el nacional de crono de este año y eso demuestra que la labor ha tenido frutos. Astana contrató a Iván Velasco, un preparador que analiza su manera de afrontar estas jornadas.

Stefano Zanini, director técnico del equipo Astana Pro Team. Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

“Es el encargado de ver y corregir su posición en la bicicleta, de mejorarle la aerodinámica con el objetivo de minimizar las pérdidas en estas jornadas”, precisó Zanini.



Y agregó: “Nos hemos dado cuenta de que en cada crono individual progresa. Siempre estamos analizando la potencia, los valores, la frecuencia, la aerodinámica, la posición en la bicicleta y la idea es ir un paso más adelante siempre, crecer, mejorar”.



En el ciclismo muchas veces cuando se planifica un trabajo para mejorar en la contrarreloj, el ciclista pierde en la escalada, pero según el orientador esto no pasa con López.



“Esta es otra de las claves que trabajamos. La labor al crono se basa en la posición sobre la máquina, la aerodinámica, no estamos haciendo un trabajo específico de ganar peso o algo así. Durante la competencia se analiza cómo hacer la subida, la bajada o el llano en los esfuerzos contrarreloj, eso, después de los análisis, lo comenzamos a mejorar con la práctica”, señaló el italiano.



Este año, en el Astana analizaron, como siempre, los recorridos de las tres carreras más importantes, y decidieron que López repitiera el menú del 2018 (Giro y Vuelta), dejando de lado, por ahora, el Tour de Francia.



Para Zanini, el Tour puede esperar. Aseguró que Miguel está joven y que va paso a paso. Dentro los resultados de los estudios en el Astana se han dado cuenta que ‘Supermán’ López necesita de un buen grupo de trabajo en sus objetivos grandes, por eso la idea es contar con los mejores gregarios para que cumpla sus metas.



“Hemos intentado tener mejores corredores cada año que ayuden en la misión. El trabajo que se lleva a cabo es sincronizado con el fin de contar con un equipo más fuerte en torno a Miguel, que cuando necesite a alguien en la subida, en el llano o en la bajada ahí tenga una mano derecha”, contó Zanini.



López poco se ve con Nairo, Urán, Froome y Egan. Hablan cuando la carrera se los permite, pero antes y después de cada etapa no lo hacen. ‘Supermán’ sabe que está cerca de ellos, porque ve el tumulto de gente y de cámaras en sus ‘boxes’. Él, prefiere bajar del bus y hacer rodillos, calentar, ir a la firma de planilla e instalarse en la línea de partida para competir, allí donde finalmente quiere demostrar que lo que importa es pedalear, ganar con la fuerzas de las piernas y buna cabeza, con la fama.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel