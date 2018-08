Salvar el año, la misión de Nairo en la Vuelta a España

Los galones, el palmarés y el excelso ciclista que es el colombiano Nairo Quintana no le permiten pensar en otra cosa que no sea ganar. El pasado Tour de Francia no fue el que él quería. Su idea era vestir la camiseta amarilla de líder en el podio, y aunque ganó una etapa con mucha clase, su décimo puesto no lo dejó conforme. Por eso, esta Vuelta a España significará para él una revancha deportiva luego de que su orgullo quedó herido.

Yo creo que a Nairo le faltaron un poco de fondo y resistencia en el Tour de Francia, porque se vio cómo ganó la etapa corta y explosiva, pero le faltó un poco de fuerza para estar con los primeros FACEBOOK

No se puede tapar el sol con un dedo. Así como sus fuerzas le fallaron en el Tour, también es claro que sus grandes dotes de escalador lo sitúan como el candidato por batir en la ronda ibérica. En esta carrera no se encontrará con sus más poderosos rivales de los últimos años. Ni el británico Chris Froome ni el holandés Tom Dumoulin estarán en carrera, y por ello su nombre aparece como el número uno para ganar esta competencia.



“Yo creo que a Nairo le faltaron un poco de fondo y resistencia en el Tour de Francia, porque se vio cómo ganó la etapa corta y explosiva, pero le faltó un poco de fuerza para estar con los primeros. No sé si el ritmo con el que llegó fue el suficiente. Ahora bien, para la Vuelta a España estará mucho mejor por esos kilómetros que tiene en sus piernas, eso es seguro”, le dijo a EL TIEMPO el italiano Valerio Tebaldi, director del equipo Androni.



Esta competición, que él ha venido preparando por estos días en las carreteras de Tunja, será un escenario ideal para que Nairo se reencuentre con sus mejores sensaciones. Será la quinta vez que la corra, y va por su segundo título. Es, sin duda alguna, la manera de resarcirse de lo que vivió en el pasado Tour de Francia.



“Uno puede entrenar cuanto quiera, pero no hay como una carrera por etapas porque te da músculo y fuerzas. En la Vuelta a España no hay etapas largas y hay subidas más duras para un buen escalador como Nairo. Para mí es una carrera en la que puede ir bien. Tiene la motivación de no dejar de ganar nada. Seguramente estará en mejor forma y le llegarán las fuerzas para intentar ir por el título. El Tour de Francia le dio el fondo que le faltaba”, añadió Tebaldi.

Sin especular

El territorio será idóneo para Nairo. Habrá seis etapas de media montaña, cinco de alta montaña y 46 puertos. El banquete que se puede llegar a dar será tremendo. Además, se volverá a ascender a Lagos de Covadonga, en donde ganó en el 2016, y habrá una etapa con final en Andorra. Sin embargo, lo importante será ver a un Quintana aguerrido, recuperando los recuerdos de sus primeros pedalazos en sus travesías por las carreteras europeas.



“En el Tour creo que le faltó algo de preparación. También es cierto que a Nairo no lo estamos viendo tan fuerte como antaño. No es un Nairo tan explosivo como cuando nos sorprendió en los primeros años, que creímos que iba a ganarlo todo”, le comentó a este diario José Gutiérrez, editor del diario español ‘As. Gutiérrez cree que Nairo, quien además quedó de tercero este año en el Tour de Suiza y de segundo en la Vuelta a Cataluña, será el líder indiscutible de su escuadra, y sus intenciones de ganar serán altísimas.



“Es una revancha particular la que tendrá Nairo, quien es un ciclista con una dimensión tan grande e impresionante que tiene que buscar el gran triunfo de la temporada para resarcirse. Eso, por un lado, y lo otro es que corre en un equipo español que va por el título en su casa. Ese equipo tiene una exigencia muy grande después no tener un Tour brillante. Serán el equipo referente de la Vuelta, corra Landa o no. En este caso, si va Landa no va a ir en una gran condición física. Los galones recaerán con más claridad en las piernas de Nairo”.

Camino libre

Esta Vuelta a España no tendrá a varios de los más difíciles corredores a los que ha enfrentado Nairo. En especial no estarán ni Froome ni Dumoulin. Entre los máximos oponentes con los que se verá el boyacense estarán Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Richie Porte y los hermanos Adam y Simon Yates. Sumados a los colombianos Rigoberto Urán y Miguel Ángel López. Pero en una carrera con tanta montaña, la ventaja puede ser para Quintana.



“Nibali no sé en qué condición va a llegar. En el Tour, cuando se cayó, estaba muy fuerte; si va a conservar esa forma, será un rival muy fuerte. Luego está Porte, a él no le gusta la Vuelta a España; entonces, si se convence de que puede ganar, claro que es un candidato. Pero voy a decir una corazonada: el gran rival de Nairo en esta Vuelta a España será su compatriota Miguel Ángel López”, dijo Gutiérrez.



Nairo quiere renacer, y tiene una prueba para hacerlo. Su revancha está servida, habrá que ver cómo están sus fuerzas para pelear el título.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4