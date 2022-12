No hay duda que el 2022 de Nairo Quintana y Miguel Angel ‘Supermán’ López no es el mejor y su futuro es incierto.

Una vez terminada la competencia, la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó de la prueba, le quitó los premios y los puntos que había ganado para el equipo Arkea-Samsic, pues en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol.



Si bien esa medicina no está dentro de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y no se considera como positivo, pues violó una norma de la UCI en competencia y recibió su castigo.



Quintana apeló la decisión antes el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), pero la entidad desestimó el recurso confirmando la sanción.



Nairo Quintana no tiene equipo. Hace 20 días advirtió que ya tenía algo seguro en su futuro, pero no dio el nombre de su nuevo con junto, aduciendo que el mismo equipo era el encargado de decirlo.



Se ha hablado del Cofidis, Astana, Ag2r y hasta del Movistar, pero una a una esos mismos conjuntos han descartado la presencia del ciclista boyacense.

Ganador del Giro de Italia 2014 y Vuelta A España 2016. Foto: Eloy Alfondo. EFE

López, sin equipo

López, por su parte, no es más corredor del equipo Astana, según informó la escuadra.



“El equipo Astana Qazaqstan descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar”, dijo el comunicado.



Y agregó: “En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato. Para preservar los derechos del equipo y del corredor, no se harán más comentarios”.



En noviembre pasado, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, su hijo Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, y el ciclista colombiano fueron algunos de los investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



Esa vez, López negó las acusaciones. “Actualmente no cuento con ningún proceso activo de investigación”, aseguró.

Miguel Angel López. Foto: EFE



Cuando estalló el problema en julio pasado, López fue apartado por el conjunto kazajo, mientras investigaba el caso. Y el primero de agosto, poco antes de la Vuelta a España, el grupo emitió un comunicado en el que lo confirmaban en el equipo para esa competencia.



Sin embargo, esta decisión tomada por el Astana es definitiva y su futuro es más incierto que el de Nairo Quintana.



