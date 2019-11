El mensaje de un escritor a Egan tras publicar libro sobre el campeón

El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, mostró su molestia en redes sociales al trino del escritor colombiano Mauricio Silva, en el cual Silva muestra a sus seguidores un libro que publicó en el que cuenta las grandes hazañas de la vida del ciclista.

El tuit de Silva (editor de la revista Bocas y columnista gastronómico de EL TIEMPO y DONJUAN) va acompañado de la portada de la obra titulada Egan, el campeón predestinado y un mensaje del esfuerzo y tiempo que le tomó realizar esta publicación.

Sin embargo, Egan Bernal no estuvo de acuerdo en que el escritor utilizara su imagen, argumentando que le parecía muy malo de su parte.

Don @msilvaazul personalmente no me parece bien que se haya aprovechado de mi imagen y mi nombre para su beneficio, sin siquiera informarnos que estaba haciendo un libro llamado “EGAN”

Hasta ahora me entero de esto y de mi parte lo veo muy mal. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) November 17, 2019

Mauricio Silva respondió de inmediato a Bernal y le explicó que en más de una ocasión intentó contactarse con él, pero prefirió no molestarlo, por lo que varias veces le avisó por chat sobre la obra que estaba realizando.



Procedió, además, a enumerar —con su respectiva fecha— todas las veces que le escribió al laureado ciclista sobre el libro y la fecha de publicación del mismo.



La discusión se hizo viral rápidamente y mucha gente opinó en la cuenta de Silva sobre la situación con Bernal. Hasta el momento, el ciclista no ha respondido a las explicaciones de Silva.

Este es el mensaje completo de Mauricio Silva

"Estimado, Egan.

Lamento mucho su malestar. Sin embargo, jamás tuve la intención de molestarlo, sobre todo porque por chat, la única vía de comunicación que a lo largo de meses hemos tenido –y que usted me indicó–, sí les avisé de la elaboración de este texto (el 23 y el 29 de septiembre) así como de la fecha de su publicación (el 10 de octubre de este año) en el que les dije: 'Saldrá a finales de noviembre con la editorial Random'.

Pero más allá de cualquier malentendido, campeón, es muy importante que usted sepa que yo no hice ni he hecho otra cosa diferente que un responsable y apasionado texto periodístico deportivo, con claros tintes de homenaje.

Ojalá pueda leer el libro y ahí va a poder entender mis verdaderas motivaciones.

Lamento de nuevo si le he causado molestias y le reitero mi más profunda admiración".



CICLISMO