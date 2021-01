Crudo relato: así vivió Mariana Pajón el contagio por covid-19

La campeona olímpica en BMX por Colombia, Mariana Pajón, se encuentra por estos días en Estados Unidos para tomar partida del Citrus Clasic Nationals, que se llevará a cabo en Sarasota, Florida.



Le puede interesar: (La devastadora frase de Roglic al hablar de su derrota en el Tour).

En medio de esa seriedad por volver a la competencia, Pajón relató cómo vivió esos difíciles días, luego de contagiarse por covid-19. Fueron palabras crudas, sabiendo de la maldad de esta pandemia.



"ara mí se me salió de las manos, vinimos a una carrera en Estados Unidos y la gente no se cuida como quisiéramos, incluyéndome. De pronto a veces uno se descuida y en ese momento pasa", aseguró en entrevista con Noticias Caracol.



También lea: (El '10' del Everton reflexionó sobre la labor de James Rodríguez).



Además dijo: "Nosotros tuvimos todos los protocolos con toda la responsabilidad del mundo y me pasó, no fueron momentos fáciles estuve mucho tiempo fuera de las pistas y fuera del entrenamiento y más que eso con salud un poco ahí retadora saliendo de este problema".



Finalmente envió un mensaje de autocuidado a todas las personas: "me siento mucho mejor. Quiero decirle a todos que cuiden a los que más quieren. Yo la verdad me cuidé muy bien y a nadie más le pasó, ni a mi familia ni nadie más. Así que a todos mucho ánimo, a cuidarnos y vamos a salir de esta".



DEPORTES