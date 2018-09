'No se dejen cascar de ningún güevón': el mensaje de Rigoberto Urán

En los últimos días se conoció la denuncia de la actriz Eileen Moreno, quien habría sido agredida físicamente por el que hasta el momento era su novio, el también actor Alejandro García.



El hecho ha generado tanta indignación, que varias personalidades públicas del país han salido, en su defensa, a rechazar el injustificable maltrato.



Entre esos, el ciclista Rigoberto Urán, quien brindó declaraciones al respecto a Noticias Caracol en la tarde de este jueves.

Urán aseguró frente al hecho: "No se dejen cascar de ningún ‘guevón. Da tristeza y en esta época en la que estamos no puede pasar estas cosas. Son hechos que lo ponen a uno a pensar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a todas las mujeres, mejor dicho, no se dejen pegar de ningún ‘carechimba’ y a denunciar todo”, aseguró el deportista.



En las redes sociales se ha hecho sentir el respaldo a la actriz y la protesta contra el maltrato físico con los hashtag #NiUnaMás y #YoSíDenuncioAMiAgresor que son tendencia en las redes sociales.



ELTIEMPO.COM