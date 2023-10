La súplica de una familia de ciclistas por secuestros en Gaza: 'Tráiganlos de vuelta'

Gaya Kalderon, de 21 años, no necesita imaginar el infierno; ella lo vive. Minuto tras minuto de agonía desde el horror que se desarrolló aquella fatídica mañana del 7 de octubre, su familia ha sido arrojada al abismo de Gaza, secuestrada violentamente por los secuestradores de Hamás.

Atrás quedó su padre, Ofer; su hermana Sahar, de 16 años; su hermano Erez, de 12 años; su prima Noya, de 13 años; y su abuela Carmela, de 80 años.

Duro drama

“ Me preguntas cómo soporto este infierno y mi respuesta es simple: no tengo idea ”, dice.



“ En cierto modo, es imposible llamarlo 'vivir'. ¿Cómo se puede vivir sin respirar? ¿Cómo puedes comprender que la mitad de tu familia más cercana haya sido transportada a otro mundo? ¿Y cómo mantienes tu cordura cuando sólo pensar en lo que mi lindo, hiperactivo y amante de la naturaleza está soportando en ese abismo podría volverte loco? Entonces, hago todo lo que está en mi poder para no pensar demasiado en ello. Sigo hablando, sigo rogando, sigo llamando a todos y suplicando: Por favor, por favor, haz todo lo que puedas para traérmelos de vuelta. Para nosotros", dice.

Amigos y familiares de rehenes retenidos por militantes de Hamás en Gaza protestan frente a la base militar israelí de La Kirya en Tel Aviv. Foto: EFE



Era una familia muy unida que residía en Nir Oz, un kibutz que parecía un pequeño paraíso con sus exuberantes jardines y sus encantadoras casas, con bicicletas para niños esparcidas por todas partes. Andar en bicicleta se había convertido en una actividad familiar muy apreciada desde que Ofer, a la edad de 53 años, desarrolló una pasión por ello hace años.



Formaba parte de un club ciclista llamado 'Dardasim', cuyos miembros se reunían para montar en bicicleta casi todos los fines de semana desde varios rincones de Israel y se embarcaban en rutas especiales de una semana de duración por Europa al menos dos veces al año.

Famillia destruida. Foto: Prensa Israel Premier Tech



“Él era el que siempre hacía sonreír y reír”, recordó su compañero de equipo, Nir Etzion.



Ofer transmitió esta pasión a su hijo menor, Erez. Gaya recuerda con cariño las horas que pasaron juntos, padre e hijo, cabalgando uno al lado del otro. Eran un grupo muy unido.



Ofer, un hábil carpintero, había transmitido sus talentos artísticos a su hija, Sahar, que tocaba la guitarra, esculpía y dibujaba. Gaya recuerda cómo ella y su hermana a menudo se aventuraban en la naturaleza circundante para pasar el tiempo juntas.



Sin embargo, la vida en los últimos años estuvo lejos de ser perfecta. El pequeño kibutz y sus alrededores fueron constantemente atacados por cohetes lanzados desde Gaza, dejando profundas cicatrices en los hijos de la familia Kalderon. Erez sufría de una ansiedad severa, al igual que su prima Noya.

Sin encuentros

Li Dan, un pariente cercano, contó que lo primero que hacía Erez al visitarla era localizar el refugio de la casa en caso de un ataque con cohetes. El mero pensamiento de su pariente secuestrado en las garras de los terroristas que lo han llevado a las profundidades del cautiverio le provocó una inmensa miseria.



“¿ Te lo imaginas viviendo sus peores pesadillas? Temo que crea que lo han dejado solo en este mundo, con todos los que formaban parte de su vida muertos o tan indefensos como él. Piensa: Nadie jamás me salvará. Cada día que está allí, cada minuto es un trauma sin fin. Por eso debemos hacer todo lo posible para traerlo a él y a los demás de regreso lo antes posible. Ahora, no más tarde. Primera prioridad, antes que todo lo demás ”.

Famillia destruida. Foto: Israel Premier tech



Alrededor de las 07:00 horas de aquel fatídico sábado, el grupo de WhatsApp de la familia se vio inundado con un incesante flujo de mensajes, desvelando los horrorosos acontecimientos casi minuto a minuto. “ Los terroristas están aquí matando gente ”, escribió su madre, Hadas Kalderon, a las 08:22.

Horror

“ Es puro horror… Los amo a todos, pero podría ser nuestra despedida. Lo que está pasando aquí es una Shoá ”. El término Shoah, que en hebreo significa Holocausto, no se usa a la ligera, pero Hadas estaba describiendo lo que el mundo pronto descubriría durante las siguientes 24 horas: que este día fue de hecho el más oscuro en la historia judía desde el final del Holocausto en 1945. Esa misma noche, se habían perdido 1.300 vidas, incluidas más de 70 sólo en el pequeño kibutz de Kalderon.



Hadas tuvo que soportar todo desde su pequeño refugio, agarrando desesperadamente la manija de la puerta para evitar que los terroristas entraran mientras gritaban “Allahu Akbar” (Dios es grande) y juraban matarla. Sin embargo, como madre, su principal preocupación eran sus dos hijos, Erez y Sahar, que se escondían con su padre, Ofer, en otra casa.

Los camiones que transportan ayuda humanitaria para la Franja de Gaza cruzan la puerta fronteriza de Rafah, en Rafah, Egipto. Foto: KHALED ELFIQI. EFE



En algún momento, llegó un mensaje del joven Erez: " Estamos escondidos entre los arbustos ". Parecía que Ofer se dio cuenta de que no podría proteger a sus hijos si se quedaba en casa, por lo que todos huyeron por una de las ventanas.



Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Horas más tarde, apareció un vídeo, filmado por Hamás, que documentaba cómo se llevaban a rastras a Erez. A las 19:14 de esa tarde, la horrible noticia llegó a Hadas, la madre. “ Mis hijos, Ofer y mi madre, no responden. Son secuestrados o asesinados. Han quemado todas las casas hasta los cimientos. Han matado. Han saqueado. Shoaaaaaah. Oren ”.

