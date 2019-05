Carapaz, con equipo para ganar el Giro de Italia

Las críticas que ha recibido Movistar por las malas confirmaciones de sus equipos en las carreras de ciclismo han llovido e incluso han servido de excusa para que no se hayan conseguido resultados mejores hasta el momento.

En este Giro de Italia, el grupo telefónico mantiene el liderato con el ecuatoriano Richard Carapaz, y cuando se entra a la semana definitiva para conocer al nuevo campeón de la prueba, vale la pena analizar si esta vez ese ‘problema’ que se ha generalizado de que se falle en la estructura cuando más se necesite seguirá siendo el talón de Aquiles del grupo.

Movistar ha dado muestras en el Giro de tener una estructura sólida, la estrategia no ha fallado y todo les ha salido a la perfección.



Y no hay ninguna crítica porque se han ganado dos etapas con Carapaz y Mikel Landa ha respondido. Es claro que cuando los triunfos llegan, pues, el resto pasa a un segundo plano.



No se han visto fallas, porque, sencillamente, los ciclistas han respondido. Se ha visto a un Landa que atacó en las primeras jornadas de esta segunda semana en busca del descuento y de desgastar a sus rivales, y se resguardó a un Carapaz que llegó como líder, se le ha respetado como tal y ha respondido. Además, han contado con la ayuda de Andrey Amador y de Héctor Carretero.



La idea con Landa era la de arrimar a otro ciclista más en la general para tener dos puntas de lanza, y ha salido a la perfección porque uno es líder y el otro está en la quinta casilla.

El pasado

Movistar ha contado hasta con tres líderes en una misma carrera, eso pasó en el Tour de Francia del 2018, pero a diferencia del presente Giro, en esa ocasión ni Nairo Quintana, ni Alejandro Valverde ni Landa respondieron, por lo que la culpa siempre recayó en la manida frase: es mejor tener un solo líder y no tres. Falso. Seguro que si alguno de ellos hace podio o gana el Tour, no se habría oído hablar del estruendoso fracaso por tener tres hombres para luchar por la general.



Pues, con ese mismo manejo, Nairo ganó el Giro del 2014, la Vuelta a España del 2016 y ha sido segundo dos veces en el Tour y una vez, tercero; ahí no se habló de que no tuvo respaldo.



Ese tema ha tomado relevancia en los dos últimos años, cuando el boyacense no ha respondido, sus fuerzas no han estado con él y lo más fácil es echarle la culpa a que no tiene equipo.



Es real que cuando el ciclista no anda, no tiene piernas, pues no es culpa del equipo. Nada se saca con tener a los demás pedalistas a su alrededor si usted, el líder, no camina. Mientras el pedalista al que se le trabaja no anda, pues de nada sirve una estrategia o un trabajo de grupo.



Claro, los compañeros son claves cuando hay un pinchazo, para darle la bicicleta o para llevarle alimentación y que no se desgaste, para ayudarle a perseguir, pero ellos no pedalean por él.



Claro, se han presentado errores, como en todo, sin embargo, se ven más y se juzgan más seguido cuando se pierde, no cuando se gana...



Carapaz va bien. Sus compañeros han sido clave en lo que ha hecho la escuadra y en esta última semana los necesita, pero si él no responde cuando lo ataquen y pierde la rueda de sus rivales, no valdrá de nada que sus coequiperos le pongan paso, sobre todo en la montaña, en la que la lucha es individual, no de equipo, y se nota más cuando no hay una infraestructura dominando como el Ineos, antiguo Sky.



Equipo siempre hay, el tema es que no todos responden de la misma manera, incluyendo al líder.



Primoz Roglic no tiene un buen equipo en el Giro, eso se vio el domingo pasado cuando tuvo un desperfecto.



Mecánico y de cosas se encontró a un compañero que le dio su bicicleta, pero le tocó perseguir solo. Ahí sí es clave tener soldados.



Tom Dumoulin ganó el Giro del 2017, precisamente a Nairo y a Vincenzo Nibali, con un equipo que en la montaña no respondió, siempre se vio solo, a su paso controló las diferencias que sacó en las contrarreloj, pero a pesar de que siempre se habló del mismo tema y se criticó, fue el campeón.



Carapaz está resguardado. Tiene compañeros que lo respaldan, Movistar ha movido bien las fichas y sus líderes han respondido, por eso es que hoy nadie critica el desempeño del equipo, pero si en esta semana se pierde el liderato, ya sabemos cuál será la disculpa, lloverán críticas, bueno, al menos eso ya le ha pasado a Nairo.

Este martes, 194 km con el Mortirolo atravesado.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel