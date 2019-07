Los ‘amigos’ Nairo, Landa y Valverde, juntos en el podio del Tour

El rendimiento del equipo Movistar no ha tenido un consenso a lo largo del último tiempo. Algunos dicen que no es un equipo, mientras que otros resaltan que logró su quinto título seguido al mejor equipo de las grandes vueltas tras el Tour de 2018. Una de las postales que dejó la competencia francesa fue la de Nairo, Landa, Valverde celebrando juntos este logró. ¿Amigos, compañeros de equipo o rivales?

Para el diario español ‘Mundo Deportivo’, el logro del Movistar fue una "matrícula de honor" y resaltaron la “hegemonía” que ha mantenido la escuadra española. De los últimos cinco años en el Tour, han ganado 4 títulos como el mejor equipo. En 2017, esta distinción fue para el Sky. Además, destacaron que tres de sus corredores, Landa -6-, Quintana -8- y Valverde -9-, estuvieron en el top-10 de la competencia.

En contraposición, el diario ‘AS’, en su edición de España, fue más crítico al decir que Movistar fue “ni ha sido el mejor, ni ha sido un equipo. Si nos atenemos a la definición de la RAE, que sostiene que un equipo es un 'grupo de personas organizado para un servicio determinado', no hemos visto esa organización ni ese objetivo común por ningún sitio”, publicó Juan Gutiérrez, periodista de AS.



"Nos llevamos una gran victoria de etapa y ese triunfo por equipos que sirve como recompensa a todos los miembros del equipo, pues nos permite que vuelvan a disfrutar, un año más, del podio de París”, declaró Eusebio Unzué, director del Movistar. A pesar de las críticas, la certeza está en que ocuparon la primera posición de la clasificación por equipos del Tour de Francia 2019, y eso no se lo quita nadie.



DEPORTES