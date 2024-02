Cycla, el emprendimiento con el que Egan Bernal inicia su carrera en los negocios

Desde hace varios años, en Colombia, hay "fiebre" por el deporte de las bielas. Es común ver durante los fines de semana grupos de ciclistas aficionados rodando por las vías del país, usando bicicletas costosas y luciendo lo último en uniformes. Consciente de esa moda, Egan Bernal abrió en Bogotá una tienda enfocada en satisfacer las necesidades de los ciclistas.



En compañía de Camilo Reina, su socio en este emprendimiento empresarial, el ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, crearon Cycla, un "centro de experiencia" orientado a la comunidad ciclística del país.



El lugar está ubicado en la carrera Séptima con calle 84A, a 100 metros de donde comienza el emblemático ascenso a Patios. El local, que fue inaugurado el pasado martes tiene un área interior de 150 metros cuadrados y dos terrazas.



"(Es) una compañía que estamos creando entre Egan y yo, después de andar muchos kilómetros en bicicleta juntos, de pensar en emprender en Colombia y de generar impacto, especialmente desde el entendimiento que tenemos como ciclistas, Egan como profesional, yo bastante recreativo”, afirmó Reina.



Camilo Reina ha sido socio director de Gig Company, vicepresidente de mercadeo de Grupo Éxito y director de Retail en Google, entre otros cargos.



Acerca de Cycla, Egan dijo que "la idea es que la gente llegue antes o después de montar, en las mañanas o los fines de semana, encuentre un buen café y buena comida, un sitio seguro para estar con los amigos".

Egan Bernal y Camilo Reina. Foto: Milton Díaz EL TIEMPO

El pedalista nacido en Zipaquirá (Cundinamarca), añadió que es "una tienda en la que vamos a contar con la más amplia gama de bicicletas, cascos, componentes, ropa, todo lo que pueda necesitar el ciclista. Y queremos, realmente, asesorar a ese ciclista en qué es lo mejor para él, para sus necesidades y su estilo de montar. No es solamente vender por vender”.



Antes de la apertura de la tienda, este emprendimiento ya contaba con 12.000 seguidores en Instagram.



Egan reveló que por ahora no abrirán otros centros de experiencia, pero no descarta el desarrollo de productos relacionados con el mundo de la bicicleta bajo su marca propia.



"Esto realmente me mueve y estoy enfocado con Cycla, tal vez más adelante saque la marca personal”, dijo el ciclista del equipo Ineos.



