El drama que superó Molano para ganar en el Tour Colombia

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) quería revancha y la tuvo, tras imponerse este miércoles en la segunda etapa del Tour Colombia, entre Paipa y Duitama, luego de 152 kilómetros, mientras que el ecuatoriano Jhonatan Caicedo (Education First) conservó el liderato.

A finales del 2018, a Molano le comunicaron que era nuevo corredor del equipo UAE Emirates y la felicidad lo embargó.



Este viernes cumple un año de haber obtenido su primera victoria con el nuevo uniforme, un triunfo en Llanogrande, en el Tour Colombia, lo que le generaba confianza y optimismo para el 2019, pero no fue así.



En la clásica belga Omloop Het Nieuwsblad, Molano se cayó y se fracturó la base del pulgar, por lo que no pudo salir a disputar otra carrera, la Kuurne-Bruselas-Kuurne.

Duró un mes fuera de las carreteras y volvió a la competencia el 3 de abril en el Giro de Sicilia, pero abandonó.



Molano estaba en el grupo de ciclistas del equipo que iba a correr el Giro de Italia, en su primera participación en una de las tres grandes. Días antes de la prueba fue apartado del grupo, debido a que sus exámenes tuvieron alteraciones inusuales.



El momento que vivió no fue el mejor. La tristeza lo invadió. Siempre declaró que no era culpable de ingerir sustancias prohibidas. El ciclista nacido el 4 de noviembre de 1994 en Paipa, Boyacá, se sometió a análisis especiales. UAE Emirates no dio a conocer los valores, más bien apoyó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) en las investigaciones.



El 17 de julio de ese año, la escuadra árabe y la UCI oficializaron que Molano podía volver a la competencia, pues los nuevos análisis arrojaron valores normales.



“Molano siempre ha vivido en Paipa, en Colombia, a una altura de 2.525 metros sobre el nivel del mar. Antes de venir a Italia en mayo, había entrenado durante varias semanas allá, montando a alturas cercanas a los 3.000 metros”, dijo Jeroen Swart, jefe del personal de salud del UAE Emirates.



Superado otro inconveniente, el colombiano volvió a competir. Después corrió la Vuelta a España, pero no pudo ganar. Terminó en la casilla 143. Su magra temporada acabó con el puesto 23 en la general del Tour de Guangxi. El 2020 lo comenzó con tranquilidad. Pasó rápidamente la página del 2019 y se centró en los entrenamientos.

Tenía dos retos: el nacional de ruta y el Tour Colombia, ambas competencias en

Boyacá, y el triunfo se lo volvió a encontrar ayer, en las calles de Duitama.



“Es una victoria que me viene bien, después de todo lo que pasó en el 2019. Me ubiqué bien. Maxi Richeze me abrió el camino, sabía lo rápido que venía Álvaro Hodeg y rematé de la mejor manera”, dijo Molano luego de su impecable triunfo.



Este jueves puede volver a ganar, en la jornada entre Paipa y Sogamoso, de 177 kilómetros.



