Para el recuerdo: la bella etapa de Lucho Herrera y Parra en el Tour

Era el 10 de julio de 1985. El país ciclístico aún se despertaba con el sentimiento patrio alborotado. Y no era para menos. Uno de sus hijos, Luis Alberto Herrera Herrera, había logrado la segunda victoria parcial del ciclismo colombiano en el Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del planeta.

Morzine había visto a ese pedalista flaco, nacido en Fusagasugá, Cundinamarca, cruzando en primer lugar la línea de meta con los brazos en alto, tras un esfuerzo de 195 kilómetros, su segundo logro luego de la majestuosa victoria un año antes en Alpe de h'Huez.



Los corazones de los colombianos aún latieron al ritmo de los pedalazos de Herrera, que en ese alto dejó sembrados y sin piernas a sus rivales, a un Bernard Hinault que completaba cuatro días con la camiseta amarilla y que buscaba su quinto en la carrera de su país, pero el Tour no se había terminado.

Lucho Herrera, exciclista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ese día, la batalla en la montaña continuaba. La fracción era de 265 kilómetros, algo que hoy no se ve, la más larga de la competencia, un abrebocas de la contrarreloj individual de 31,8 kilómetros, que debía realizarse el 11 de julio para delinear el camino hacia el final.



La montaña, esa aliada de los escarabajos, era el mejor escenario para volverlo a intentar. Al equipo colombiano le sobraban escaladores, todos de mucha calidad y con el trabajo bien definido. Los líderes eran Herrera y Fabio Parra y el resto tenían que ayudar.

Historia del ciclismo Colombiano Fabio Parra y Lucho Herrera.!!! pic.twitter.com/FylZ5mlXw1 — Rodolfo Gonzalez (@Lol_Olfo) February 20, 2020

El Tour iba en la mitad, nada estaba definido y aunque el triunfo de etapa de 'Lucho' y el primer puesto de los premios de montaña era el gran botín, había que aprovechar todas las opciones posibles para ganar más.



Lans en Vercors era un premio de tercera categoría y allí la organización puso la meta, pero durante

Fabio Parra, exciclista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ya en solitario, Fabio Parra, con su paso constante, como era conocido, logró marcar una diferencia con la que podía aspirar al triunfo parcial.



Cuando el colombiano sentía pasos de animal grande, cuando la diferencia se acortaba, sintió al público vibrar, la falta de comunicaciones internas en los equipos en ese tiempo le impedía saber qué estaba pasando. Giró su cabeza, levantó la mirada por encima del hombro izquierdo y vio cómo su compañero, Herrera, venía en su ayuda, para darle ese segundo aire para conseguir el triunfo.



"Estábamos bien. Pregunté si me podía ir y recibí autorización y salté. Tal vez la gente pensaría que me puede llevar a los rivales, pero no fue así", le dijo alguna vez Herrera a EL TIEMPO.

Y agregó: "Cuando intenté irme mire a ver quién me seguía, nadie lo hizo, por eso apreté el paso y le llegué Fabio".



Cuando el tándem colombiano entraba en una de las últimas curvas, Herrera se soltó del manubrio, se puso la gorra del Café de Colombia, el patrocinador, un hecho que mostró la frescura y la tranquilidad del ciclista colombiano para afrontar la parte final de la etapa.



Metros después de que Luis Herrera le abriera el camino, Fabio Enrique Parra se puso al frente, le dio con todo y ganó la etapa, una hazaña para él, para el país, para el ciclismo colombiano, que aún recuerda ese memorable día.



Y 11 días después, Herrera y Parra eran aclamados en los Campos Elíseos de París. Al lado de Hinault eran los ciclistas más aclamados. Luis Alberto terminó de séptimo en la general, se echó al bolsillo dos triunfos de etapa y fue el rey de la montaña, superando al español, Pedro Delgado.



Fabio Enrique fue octavo en la clasificación, fue el campeón de los novatos, hoy clasificación del mejor joven, en la que derrotó a Eduardo Chozas y a Steve Bauer, en un Tour inolvidable para Colombia y que marcó una edición especial para el ciclismo del país, pues dos de sus hombres se encargaron de hacer trizas los lotes en la montaña para ser protagonistas de una carrera histórica que esta temporada cumplirá 35 años.

Reviva la narración de este día histórico:

Lucho Herrera Lucho Herrera.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel