Video: Fernando Gaviria confirma que tiene coronavirus

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, en un video de su instagram, confirmó que tiene el coronavirus, pero que está bien de salud.

Gaviria fue uno de los ciclistas que resultó infectado con el virus, que obligó a cancelar las dos últimas etapas del AUE Tour.



"Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", dijo el ciclista colombiano del equipo UAE Emirates.





Y agregó: "Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección, gracias. Estoy acá para evitar contagiar más personas y evitar que se siga propagando de la forma como va. Esperemos que todo se resuelva pronto".



Gaviria fue uno de los infectados con el coronavirus en pleno UAE Tour, carrera que debió suspenderse por los casos positivos, dos etapas antes de su final.



El ciclista colombiano siguió las recomendaciones médicas de su escuadra, la que determinó quedarse en cuarentena de forma independiente.



El miércoles pasado se conoció el primer nombre del ciclista que se infectó en la prueba, se trata del ruso Dmitri Strakhov del Team Gazprom.



Deportes