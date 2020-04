Ciclismo virtual, la nueva moda, el otro reto

Una virtualización que ha llegado también en el ciclismo profesional. El pasado domingo el Tour de Flandes congregó a algunas de las primeras espadas del pelotón en una edición virtual disputada encima de sofisticados rodillos con la tecnología Bkool.

El belga Greg Van Avermaet (CCC) fue el más rápido en el recorrido de 30 kilómetros virtuales de una de las clásicas de la primavera ciclista. El rodillo se ha convertido en la alternativa al asfalto.



No solo ha aumentado la demanda de material de ciclismo para entrenar desde casa, sino que la utilización de plataformas que miden las actividades deportivas se han adaptado al nuevo paradigma.



Es el caso de la red social para deportistas Strava, que en las últimas fechas ha retado a sus usuarios a practicar ejercicio desde casa, cuatro días a la semana durante tres semanas.



El reto Tele-deporte ya suma más de 65.000 participantes en España y Francia, unas cifras que, según la compañía, demuestran que los usuarios continúan practicando deporte.



“Es verdad que Strava tiene mucho sentido para actividades al aire libre, pero se pueden compartir más de 30 deportes y varios de ellos son deportes de interior.



Lo que hemos observado no es una parada brutal de las actividades sino una explosión de ellas, lo que nos muestra que el deporte es un elemento central en la vida de mucha gente”, explica Grégory Vermersch, director de Strava en Francia y en España.



Dentro de esta acción, la compañía estadounidense ha decidido también activar cinco retos en cinco segmentos virtuales de la plataforma de ciclismo ‘indoor’ Zwift.



Los segmentos son una porción de ruta generada por la comunidad de la red social en la que cualquier usuario de Strava que pasa entra en una clasificación: su tiempo se registra para que pueda compararlo con sus marcas anteriores, las de sus amigos y las de otros miembros de la comunidad así como atletas profesionales.



Además del aspecto lúdico de intentar hacerse con la serie de cinco medallas de los retos navegando entre los diferentes mapas, los 'finishers' de los cinco segmentos optarán a ganar una de las diez suscripciones a Strava para tres meses que se sortean.



“Nuestro objetivo es inspirar y ayudar a los atletas que tienen que quedarse confinados en casa en España, y entrenan de manera virtual, a romper con la monotonía”, añade el responsable de la compañía.



Desde la aplicación de las medidas de confinamiento, Strava, según precisa Vermersch, ha adaptado sus mensajes con el objetivo de instar a la comunidad a realizar deporte desde casa.



“No solo hemos adaptado los mensajes que enviamos a nuestros atletas para asegurarnos que no los estábamos motivando a salir fuera sino que, también, hemos adaptado nuestros retos para que tengan simplemente en cuenta las actividades de interior y para que todos puedan completarlos aunque tengan que quedarse en casa”, subraya.



Mientras la normalidad no regresa, esta red social para deportistas tiene previsto activar el próximo 11 de abril el reto SOLOdarity, que animará a los usuarios a registrar diez horas de actividades desde casa con vistas a los próximos 30 días.



EFE