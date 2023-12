Rigoberto Urán: de la bicicleta al éxito en el mundo de los negocios

El ciclista colombiano Rigoberto Urán ha demostrado ser muy hábil no solo en las competencias sino en el mundo empresarial, donde es muy destacado con sus exitosos negocios.

Hoy en día Rigo es sensación en el país por el impulso que le ha dado la emisión de su novela 'Rigo' del canal RCN, donde se narran los momentos más importantes de su vida y de su carrera.

Los negocios de Rigo



Pero fuera de la carretera y de la pantalla, Rigo tiene otra exitosa faceta a la que le ha sacado todo el provecho, junto a su esposa Michelle Durango.



Son varias las marcas que ha impulsado el pedalista, como la venta de bicicletas y artículos deportivos o la venta de café.



Según un artículo de la revista Forbes, Rigo ha generado con sus negocios más de 300 empleos.

Rigoberto Urán. Foto: Archivo particular

"Desde muy pequeño me ha gustado trabajar, me encantan los negocios, y desde que comenzamos GO RIGO GO! junto a mi esposa no hemos parado de soñar, hemos creado muchas marcas y nuevos proyectos”, cuenta Rigo en Forbes Colombia.



Go Rigo GO reportó ingresos por $42.328 millones para 2022, según Confecámaras, tal como reseña la revista.



El café ha sido otro de los productos que ha impulsado el pedalista con la cadena de cafeterías ‘El café de Rigo’, que hace presencia en Bogotá, Cali, Montería, Medellín, Llanogrande, Pereira y Miami.



El café de Rigoberto Urán ofrece un concepto alternativo que involucra a las bicicletas y la comida lo cual es perfecto para tomarse una pausa sin apartarse del ciclismo.



Este café está pensado para que la gente pueda tomarse un buen café cosechado en Antioquia, específicamente en Urrao, de donde es Rigoberto.

El padre de Rigo falleció cuando él tenía 14 años. Foto: Instagram @rigobertouran



Además abrió ‘La Finca de Rigo’, un restaurantepara compartir en familia, con experiencias únicas como La Granja y una pista de BMX.



También abrió este año ‘Grosería by Rigo’, una propuesta gastronómica de lujo en Rionegro, Antioquia.



"Este año 2023 no ha sido nada fácil, pero tenemos que mirar siempre con proyección a futuro y con pensamiento positivo, amo mi país, creo en él, y seguiré apostándole", dijo Rigo a Forbes.



Sin duda se trata de una exitosa faceta que lo ha llevado a ser uno de los deportistas de más influencia en el mundo del mercado en Colombia, con un amplio portafolio y nuevas ideas que no se detienen.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

