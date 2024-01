El británico Stephen Williams gana la última etapa y se proclama vencedor final

El británico Stephen William (Israel Premier Tech) se proclamó vencedor final de la 24 edición del Santos Tour Down Under, primera prueba World Tour del año, en la que defendió con honor la camiseta naranja que acredita al líder anotándose la sexta y última etapa disputada entre Unley y Mount Lofty, de 128.2 km de recorrido.

Después de su segundo puesto en el alto de Willunga, Stephen Williams (Aberystwyth , 27 años), volvió a brillar en el Monte Lofty, donde al final de una subida de 1,6 kilómetros al 6, 7 por ciento se impuso a un grupo de 5 corredores con un poderoso esprint. Con 3h.05.56 ganó el pulso al ecuatoriano Jonathan Narváez (Ineos) y al mexicano Isaac del Toro (UAE).



Los españoles no estuvieron en la pelea por el triunfo. El primero de ellos, Gonzalo Serrano (Movistar), fue duodécimo a 10 segundos del ganador, dentro de un grupo encabezado por el doble campeón mundial francés Julian Alaphilippe.



Stephen Williams, vencedor en 2023 de la Arctic Race de Noruega, sucede en el palmarés al australiano Jay Vine (UAE), y en el podio definitivo estuvo escoltado por Jhonatan Narváez e Isaac Del Toro, el corredor mexicano vencedor de una etapa y revelación de la prueba.

🏅🇬🇧Stephen Williams (Israel Premier Tech) Gana la Etapa 6 del 🇦🇺Tour Down Under 2024 y se proclama Campeón de la Carrera🇦🇺 #TourDownUnder #TourDownUnder2024 #Ciclismo pic.twitter.com/8W32lHHWKA — NotiCiclismo 🇦🇺 #TourDownUnder (@Noticiclismo1) January 21, 2024

La última etapa montañosa de 128 kilómetros entre Unley y Mount Lofty estuvo marcada por una escapada de siete corredores que finalmente fue reducida por el pelotón.



La decisión llegó en la última de las tres ascensiones al Monte Lofty, una pendiente de 1,5 kilómetros. La revelación mexicana Isaac Del Toro hizo estallar por completo el pelotón con dos impresionantes intentos de ataque, pero no pudo deshacerse del ecuatoriano Jhonatan Narváez y del líder de la clasificación británico Stephen Williams.



Al final, Williams defendió con éxito el maillot naranja, y se llevó un doblete merecido, la etapa y la victoria en el Tour Down Under.



EFE