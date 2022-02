El equipo Arkea-Samsic, en el que militan los colombianos Nairo y Dáyer Quintana, Miguel Flórez y Winner Anacona no hará parte este año en el Giro de Italia, informó la escuadra.



La escuadra francesa centrará todos su esfuerzos para hacer un buen Tour de Francia y tener una actuación decorosa en la Vuelta a España, por lo que no irá al Giro.



“Respetamos profundamente el Giro d’Italia, la empresa RCS, su historia, pero desafortunadamente este año no estaremos compitiendo en esta gran vuelta. Únicamente realizaremos dos pruebas de tres semanas: el Tour de Francia (ASO) y la Vuelta a España (Unipublic) en las que participarán nuestros principales líderes y experimentados ciclistas”, dijo Emmanuel Hubert, el manager del equipo, en un comunicado.

El mensaje del Arkea

“Efectivamente, 2022 es una temporada crucial en la historia del equipo Arkéa-Samsic, y nuestro departamento deportivo ha establecido una estrategia para lograr nuestro objetivo de llegar al World-Tour. En cualquier caso, está claro que como muchos de mis corredores, espero, en el futuro, que el equipo Arkéa-Samsic se involucre en las carreteras del Giro de Italia con el deseo de marcar su presencia a través de resultados en esta prueba que conviene a los escaladores, dejando un lugar privilegiado a los velocistas”, complementó Hubert.



El equipo se ganó el derecho de competir en el Giro, pues el año pasado terminó de segundo en el escalafón de los ProTeam, detrás del Alpecin.



“Por lo tanto, nuestra cita con el Giro de Italia no es para este año y tomar esa decisión no fue fácil, pero sigo convencido de que en un futuro muy cercano las rutas del Giro de Italia y la formación Arkéa-Samsic se cruzarán”, enfatizó el dirigente.

𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬-𝐓𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬



🎙 Emmanuel Hubert, Manager Général: « 2022 est une saison capitale dans l’histoire de l’équipe Arkéa-Samsic ... »https://t.co/L3zmXkobdA pic.twitter.com/QL9d64jDmy — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) February 18, 2022

