El ciclista colombiano Nairo Quintana anunció que no estará en el Giro de Italia, al que su equipo tiene acceso por clasificación mundial, a pesar de no ser World Tour.

Quintana ya ganó el Giro en 2014 y fue segundo en 2017. Sin embargo, el boyacense aspira de nuevo a pelear la general tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España.



(Lea también: Luis Díaz: esto dijo la prensa inglesa sobre su actuación en Champions)

Nairo no renuncia al 'sueño amarillo'

“Me dicen que hay mucho viento y mucha crono, pero cualquier cosa puede pasar. La motivación está, las piernas están. Hay muchos que dicen ‘Nairo ya no puede más’, pero estoy bien, acabamos de hacer nuevamente récord en la subida del Tour de la Provenza”, dijo Quintana en una transmisión en vivo en Instagram.

“Me dicen que hay mucho viento y mucha crono, pero cualquier cosa puede pasar. La motivación está, las piernas están". FACEBOOK

TWITTER

El portal francés Ouest-France había asegurado esta semana que el Arkea estaría pensando en declinar su participación en el Giro, debido a sus intenciones de ser equipo World Tour en 2023, para lo cual esperan sumar puntos en otro tipo de competencias.



Nairo termina su contrato con el Arkea-Samsic este año, pero no quiso hablar de una renovación o de su futuro. “Es la pregunta que no quiero que me hagan: cierro los ojos y no quiero ni pensar, quiero dedicarme a darle fortíisimo a los pedales y hacer una temporada espectacular. Estoy animado y quiero hacerlo”.



También descartó su presencia en la Vuelta al País Vasco, carrera en la que fue tercero en 2016. “País Vasco no la hago. Es una época en la que hay mucha alergia y la alergia me ha matado toda la vida. He preferido huirle al polen y así terminar una parte de la temporada inicial lejos del polen”, explicó.



“Voy a hacer Turquía y luego Vuelta a Asturias. Ahí tomaré un descanso y me iré a descansar, me iré a Colombia a terminar mi preparación para el Tour”, agregó.

Quintana pidió seguridad para los ciclistas en carretera

Quintana se refirió a lo ocurrido con Egan Bernal y pidió mayor seguridad para los ciclistas en las carreteras de Colombia.



“Es lamentable cada día ver episodios de gente atropellada por la carretera. Ahora se hizo viral porque fue nuestro Egan: lo tenemos todo el tiempo presente y lo llevamos en el corazón por todo lo que nos ha dado, pero pasa todos los días”, dijo.



(En otras noticias: 'Supermán' López e Iván Sosa, podio de etapa en la Vuelta a Andalucía)



Quintana recordó un accidente que sufrió también en Colombia. “Hace dos años tenía un vehículo atrás mío cuidándome en un entrenamiento, otro lo adelantó y me atropelló. Esas lesiones me han afectado y ese tema está en Fiscalía. Hay gente que no comprende que esto es nuestro trabajo y que también tenemos derecho, que debemos tener tolerancia y ponernos en la rueda del otro”, concluyó.



Nairo confirmó que su hermano Dayer dio positivo para covid-19 y por esta razón no lo acompañará en el Tour de los dos Alpes, que comienza este viernes.



DEPORTES