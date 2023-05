El ciclista colombiano Einer Rubio se impuso en la etapa 13 del Giro de Italia, que se recortó por mal clima y de 199 kilómetros pasó a solo 74.



Rubio sacó provecho de los ataques entre Pinot y cepeda y en el kilómetro final lanzó su ataque y se impuso en la etapa.



Es su segundo triunfo en el World Tour, luego de haber ganado este año una jornada en el UAE Tour.



Colombia consigue de esta forma su triunfo 33 en el Giro y los han obtenido 17 ciclistas.

La emoción de Einer

Einer Rubio Foto: Prensa Movistar

Al final de la etapa, emocionado, jadeante y exhausto por su exigente prueba, el ciclista colombiano analizó su victoria.



"Por fin... Es un gran día, lo venía buscando, he trabajado mucho para preparar este Giro y el otro día tuve inconvenientes con el clima, la lluvia ha estado muy dura, pero sabía que no tenía que darme por vencido y seguir buscando mi oportunidad. La he tenido. Gracias a Dios y a los que me ayudan se ha cumplido hoy", dijo Einer en Directv.



Sobre la estrategia, el colombiano dijo: "Pinott venía muy fuerte, Cepeda también venía bien, así que solo tenia que dejarlos a los dos y jugar la estrategia y así he estado".



A la pregunta de sí se creía lo logrado, Einer soltó una risita y confesó: "En un rato me daré cuenta, ahora venía a tope con el pensamiento de que podía ganar y lo he conseguido".



