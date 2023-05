Einer Rubio (Movistar) se impuso en la etapa 13 del Giro de Italia 2023, tras ganar en el tramo recortado de 74 kilómetros, que unió a Le Châble y Crans-Montana.

Rubio se impuso en una jornada con lluvia, frío y que en principio se iba a cumplir sobre 199 kilómetros, pero el clima no dejó y obligó a los organizadores a recortar el tramo.

El comienzo

Nació el 22 de febrero de 1998, en Chíquiza, Boyacá, en el hogar de Libardo Rubio y María Reyes.



Su niñez fue normal, entre los oficios del campo y los estudios. Jugó al fútbol, montó bicicleta y hasta se le ocurrió ser corredor de motos, pero pudo más el deporte de las bielas y los pedales.



Cultivaba papa y en algunas ocasiones sus padres metieron algo de ganado en la pequeña finca, que estaba ubicada a 3.000 metros de altura, por algo las condiciones para disputar y ganar en los premios de montaña de gran altitud.



"Vivía con mis padres y mis hermanos Jhon, Lina, Ana, Mileni". relató.

Einer Rubio fue segundo en el último Giro Sub-23. Foto: Giro d'Italia U23



En una época todo cambió. A la familia Rubio Reyes les tocó salir de la finca, la lluvia nunca llegó, no había agua y los cultivos se perdieron.



"Somos campesinos. Estábamos en una zona de 3.000 m en Boyacá, a 45 minutos de Tunja. Se cultivaba papa y no llovió en una época y perdimos mucho y decidimos ir a Bogotá. La tierra queda por los lados de San Pedro de Iguaque, por Arcabuco, a 13 km de ese municipio o también se puede llegar por Villa de Leyva. La finca queda en la vereda Laguneta", le contó Rubio a EL TIEMPO.



Y agregó: "Me tocaba hacer de todo. Cultivábamos papa, terníamos un poco de ganado, iba a estudiar el bachillerato en el pueblo. Me desplazaba en bicicleta todos los días".

Les tocó emigrar y llegaron a Bogotá. Allí logró graduarse de bachillerato, pero regresó a Boyacá a montar bicicleta.



"El último año lo hice en el colegio Institución Educativa Distrital, en el barrio Aures", contó.



Se enroló en el equipo del club de Sora, que dirigía Quintiliano Rivera, y comenzó a labrar su carrera. Vivía en la casa de su hermana en Paipa, pero en la mañana entrenaba y en la tarde trabajaba.

Éiner Rubio Foto: Archivo / EL TIEMPO



A Rubio le tocó emplearse, fue a una constructora y le tocó pegar ladrillos, empañetar, cargó cemento, en una labor bastante exigente, por lo que renunció cuando iba a completar los cuatro meses de contrato.



Volvió a Bogotá e ingresó al club Monserrate, pero no duró mucho, pues a los tres meses pasó a la Fundación Esteban Chaves, por allá en el 2016 y no contó con la suerte y no logró los objetivos que se propuso en la Vuelta del Porvenir, pero acabó de noveno en la general.

Un ganador

Eso le sirvió para irse a Europa. Gino Ferrari fue el encargado de llevárselo y firmó con el equipo ARAN Cucine – VEJUS.



Era la primera vez que salía del país, por lo que la ansiedad, los nervios y demás se fueron con él, pero poco a poco les fue ganando el embalaje.



Vivió en Pago Veiano, una población cercana a la provincia del Benevento y cerca de Roma. Allá se quedó en la casa del DT, Donato Polvore.



Claro, extrañaba a su familia, al país, pero nunca se devolvió. Sufrió como un condenado, lloró, pero se quedó, era su oportunidad de oro.



"Donatto siempre me aconsejó, en los momentos difíciles me ayudó bastante. Lo escuché y lo aplicaba, por eso los resultados vinieron", relató el ganador de la etapa 13 del Giro 2023.



El 2018 fue un año clave. Einer Rubio se impuso en el Gran Premio Capoderco, ganó una etapa en el Giro della Regione Fruili y una fracción del Giro de Italia Sub-23.

Éiner Rubio (izq., segundo), Camilo Andrés Ardila (centro, campeón) y Juan Diego Alba (tercero). Foto: Prensa Giro de Italia

En esta última carrera, pero al año siguiente, el cicliosta de 25 años se impuso en una etapa de la prueba y fue segundo en la general, detrás de Camilo Ardila, quien fue el campeón.



Se preparó bien y dio el salto. Rubio estuvo a prueba en el Deceuninck–Quick Step, pero no se quedó.



Llegó al Movistar en el 2020, pero la pandemia lo privó de comenzar a hacer su carrera en el World Tour.

Sin embargo, poco a poco lo llevaron. Sabían que en él tenían a un escalador que les podía ganar, no se afanaron y dejaron que el tiempo pasara.



Hoy, Rubio les ha ganado dos etapas en la máxima categoría. Se impuso este año en el UAE Tour y ahora ganó en el Giro, en la misma meta en la que su compatriota y paisano, Mauricio Soler, ganó en la Vuelta a Suiza, días antes del accidente que lo sacó del ciclismo y en el que casi pierde la vida en el 2011.

Doce años entre ambas imágenes.



Mauricio Soler ganó en la Vuelta a Suiza 2011 en Crans-Montana, con los colores de Movistar Team.



Misma cima, mismo resultado hoy en el 🇮🇹 #Giro 2023 con @Einerrubio1.



𝘾𝙐𝙇𝙏𝙐𝙍𝘼, 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙄𝘾𝙄𝙊́𝙉 𝙔 𝙋𝘼𝙇𝙈𝘼𝙍𝙀́𝙎.#RodamosJuntos pic.twitter.com/XfZylawUCm — Movistar Team (@Movistar_Team) May 19, 2023

Hoja de vida

Nombre: Éiner Rubio

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1998

Edad: 25 años

Equipo: Movistar

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados:

2017: 26 Giro Ciclístico de Italia / 29 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc

2018: 25 Giro Ciclístico de Italia, una etapa / 8 Giro del Medio Brenta / 4 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc / Campeón GP Capodarco - Comunità di Capodarco / 4 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

2019: 65 Tour Colombia / 4 Tr. Città di S. Vendemiano - 59° GP Industria / 6 Giro del Belvedere / 2 Giro Ciclistico d'Italia, una etapa / 4 Giro del Medio Brenta / retiro Tour de L’Avenir / 6 Il Piccolo Lombardia

2020: 77 Tour Colombia / 35 Milano Torino / 31 Giro de Piemonte / 60 Giro de Lombardía / 12 Coppi Bartali.

2021: 44 Coppi Bartali / 86 País Vasco / 5 Vuelta a Asturias / 39 Giro de Italia / 7 Vuelta a Burgos / 23 Vuelta a Polonia / 17 Marco Pantani / 44 Giro de Sicilia / 49 Milano Torino.

2022: 27 Ruta del Sol / 72 Tirreno-Adriático / 13 Tour de los Alpes / 10 Vuelta a Romandía / 4 Giro della Toscana / 39 Giro dell’Emilia / 5 Tour de Langkawi.

2023: 4 Vuelta a San Juan / 13 UAE Tour, una etapa / 13 Vuelta a Cataluña / 2 Vuelta a Asturias.

