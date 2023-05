Una etapa y es 12 en la genera, con aspiraciones de seguir subiendo en la clasificación y de volver a ser protagonista del Giro de Italia, esa es la realidad del colombiano, Einer Rubio.

El ciclista boyacense espera que en esta tercera semana las piernas le respondan para poder seguir en la lucha por una mejor ubicación en la tabla.

“El Giro es muy bonito para mí. El equipo está mentalizado y tengo ganas de hacer las cosas de la mejor manera, incluso mejor de como las vengo haciendo”, dijo.



Y agregó: “Cuando crucé la meta el día de la victoria de etapa no me la creía. Tuvieron que pasar varios minutos para darme cuenta de lo que hice”.



Rubio es 12 en la clasificación a 5 minutos y 43 segundos del líder, Geraint Thomas, pero tiene cerca el décimo puesto, su verdadero objetivo.



“La última semana el cuerpo me está respondiendo. La cuestión será de estrategia, a ver dónde nos podemos mover y ojalá podamos hacerlo para mejorar”, contó.



Rubio, de 25 años, está a un minuto y tres segundos de Laurens de Plus, quien ocupa la décima casilla.



“Espero que ese duro proceso de entrenamiento que tuve surta efecto. Tuve muchos días de práctica en altura, con lluvia, mucho frío, pero eso son los sacrificios que hay que hacer para triunfar”, sentenció.

