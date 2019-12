El poderoso Ineos le apunta con todos sus ases al Tour de Francia

La decisión del equipo Ineos de que el colombiano Egan Bernal corra el Tour de Francia y no vaya al Giro de Italia es la más sabia, la mejor para sus intereses.

Eso indica que la escuadra británica va de frente por retener el título y conservar una supremacía que data de hace cinco años.



No hay duda, lo quieren hacer; tienen tres hombres para seguir dominando la mejor carrera del mundo, y Bernal es uno de los ciclistas para luchar por eso.



Es el actual campeón de la prueba y tendrá a Geraint Thomas como otro de los pedalistas dispuestos a pelear por la victoria final.



Thomas ganó el Tour del 2018 y este año fue clave para el triunfo de Bernal. Fue el que se ‘llevó la marca’, el de la ‘jugada distractora’, como dicen en el fútbol, para que el colombiano fuera el campeón.



Y, además de ellos dos, pues estará Chris Froome, que aspira a su quinto título para igualar a Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Miguel Induráin.



El tema del liderato del conjunto pasará por el estado de forma, de salud, de cómo llegue a julio Froome, tras el duro accidente que tuvo en el Critérum Dauphiné de este año, que lo obligó a pasar varias veces por el quirófano y no lo ha dejado reaparecer en una competencia oficial.



Hace unos días, Nicolás Portal, el director deportivo del equipo, señaló que veía difícil que Froome llegara bien al Tour.



“Creo que se recuperará, pero recuperarse completamente, volver al ciento por ciento como atleta, va a ser difícil”, dijo. Y no es una declaración contra el cuatro veces campeón del Tour, es una realidad.



Ha dado gabela de seis meses sin competir. Le ha tocado superar crisis físicas y psicológicas, y aunque es un superdotado, el mejor ciclista del mundo de los últimos tiempos, pues es un ser humano en el que la falta de ritmo hará mella, aunque no hay que descartar que vuelva en la mejor condición. Y si no está bien, seguro se la jugarán con los otros dos.



Froome, Thomas y Bernal son la base de un Ineos que sacrificará la lucha por el título del Giro de Italia, al que irán con el actual campeón, el ecuatoriano Richard Carapaz, para jugársela toda en el Tour de Francia, una decisión inteligente.



Lo es porque ya se asoma un equipo fuerte, una escuadra que también enfilará baterías para conseguir el triunfo en el Tour, como lo es el Jumbo Visma.



Ese equipo será el principal rival del Ineos por esa supremacía, pinta para ser la piedra en el zapato, pues ya confirmó a sus tres líderes para la competencia: Primoz Roglic, Styeven Kruijswijk y la nueva contratación, el holandés Tom Dumoulin.



Jumbo-Visma también sacrificará el Giro por el Tour, pondrá a lo mejor de sus hombres en carreteras de Francia en busca de un triunfo que les ha sido esquivo. Dumoulin, con el Sunweb, escoltó a Thomas en la general del 2018, y este año Kruijswijk subió al podio en el tercer cajón.



Si se analizan los recorridos, es claro que el del Tour es más llamativo para Egan, pues tendrá 3.460 kilómetros, 21 etapas, 29 puertos de montaña, una cronoescalada, y no hay contrarreloj llana.

Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda





El Giro era más complicado para él, pues si bien hay montaña importante, ya que tendrá 58,8 km al reloj, Bernal se defiende muy bien en esos ejercicios, pero no es un especialista como otros y cederá tiempo ahí; por eso, el Tour le va mejor.



Si bien habrá tres corredores en el Ineos para luchar y Bernal es el campeón del Tour, pues la consigna de ganarlo requiere un compromiso profesional de Bernal, Froome y Thomas.



A algunos de ellos les va a tocar hacer un trabajo de sacrificio para el que esté en mejores condiciones cuando se hable de la llegada de las etapas definitivas.



Y por lo que han mostrado en los años pasados, no habrá ningún problema. Froome y Bernal le trabajaron a Thomas en el 2018. Thomas ha sido aliado de Froome en los títulos anteriores, y el galés fue importante en la victoria de Egan. ¿Algo más para confirmar que trabajarán en equipo y no de forma individual?



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel