El ciclismo colombiano tendrá desde este jueves y hasta el domingo la primera gran cita de la temporada: los Campeonatos Nacionales de Ruta, que tienen como sede Bucaramanga.

Las primeras pruebas serán las contrarrelojes individuales para damas élite y Sub-23 (26,8 km), varones Sub-23 (36 km) y élite (43,2 km).

(Piqué, 'sin remedio': inesperada reacción de su hijo frente a la casa de Shakira)(Escalofriante video: así le rompieron la pierna a jugador en Australia)

El gran favorito

Daniel Martínez, en los de élite, parte como el gran favorito, pues ha ganado en tres veces la medalla de oro (2019, 2020 y 2022) y una vez fue segundo (2018), detrás de Egan Bernal.



Martínez tiene la historia a su favor, pero hay otros corredores que pueden ponerlo contra la pared; en ese listado entran Egan Bernal, Rodrigo Contreras, Walter Vargas y Miguel ‘Supermán’ López.



Para esta ocasión varios son los puntos claves por tener en cuenta para la lucha de los élite, hombres que irán con los dientes apretados por la medalla de oro.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Martínez. Foto: EFE



“Es para un corredor que sea espigado, con buena masa corporal, porque la bajada en los primeros kilómetros será clave”, dijo el técnico Luis Fernando Saldarriaga.



Y agregó: “Es para alguien que saque ventaja en la bajada y regule en la subida. Daniel Martínez es un corredor liviano y tendrá que esforzarse más. Hay que tener una buena posición en la bicicleta. El que pueda mover un piñón de 58 o 60 dientes tendrá ventaja”.

¿Para escaladores?



Walter Vargas ha ganado dos bronces (2017 y 2018) y un oro, en el 2021, cuando venció al reloj a Diego Camargo y esta vez espera volver al podio.



“La última parte es bien dura, los 15 km finales son de alta exigencia y allí es donde se va a marcar la diferencia”, contó.



“Es verdad que bajando puedo sacar diferencias, por mi biotipo, pero no serán muchas entre los favoritos. Escalo bien, pero es que al frente hay escaladores puros como Bernal, Martínez y el mismo López”, analizó Vargas.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Angel López. Foto: Luis Barbosa

Juan Manuel Barboza es el actual campeón de la categoría Sub-23 y es el gran favorito, tal vez no tenga pierde. El joven corredor coincide en que el ascenso del final será importante a la hora de determinar los podios.



“Espero sacar el mayor provecho en el terreno llano, punto a favor. Y en la bajada me desempeño bien. Por mi biotipo me gusta más el descenso y el llano, la cuesta no me viene bien y eso obliga a los ciclistas parecidos a mi condición a dosificar fuerzas. Hay que acomodar el cuerpo y evitar el menor tiempo posible allí”, dijo el corredor cordobés.

La experiencia

Uno de los ciclistas del lote local y que puede hacer daño es Rodrigo Contreras, quien estuvo varios años en el pedalismo de Europa, cuando hizo parte del equipo Astana. Contreras fue medalla de plata en el nacional del 2017, el que ganó Jarlinson Pantano en

el tramo entre Guatavita y La Calera.



“Nos hemos preparado bien. Es un recorrido duro. Tiene todos los terrenos, es una buena crono. Uno debe de tener en cuenta varios factores, como el estado de la carretera, el viento que pueda hacer, la temperatura, la distancia y la relación que maneje”, aseguró.



Para él, que ya recorrió el trazado, es importante ajustar la relación a ese duro ejercicio.

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Contreras, en la crono individual del mundial de ciclismo. Foto: Prensa Fedeciclismo



“Se puede contar con un piñón trasero de hasta 58 dientes al comienzo, pero hay que tener en cuenta que el regreso es subiendo. Para mí estaría bien poner un 56 o incluso un 55, porque soy delgado. Claro, hay gente que mueve más”, advirtió Contreras.

"Hay otros que ya tienen sus kilómetros en las piernas y eso marca ritmo". FACEBOOK

TWITTER

Para él la subida final al regreso hay que hacerla con mucha potencia, pues es el remate de la carrera.



“El ascenso es tendido, de potencia. Hay tramos del 4 y 5 por ciento de inclinación. Hay rampas de hasta el 7 y 8 por ciento. En la primera parte se puede respirar bien, impulsarse, pero en la segunda sección hay que ir a tope”, advirtió.



“Otro tema que hay que ver es que para algunos esta es la primera competencia del año, hay otros que ya tienen sus kilómetros en las piernas y eso marca ritmo”, indicó Contreras.

(Luto en el fútbol: mueren jóvenes promesas tras grave volcamiento de bus, video)

(Impactantes imágenes del accidente que dejó sin vida a niño piloto de Nascar)



LIsandro Rengifo

Redacrtor de EL TIEMPO

@lisandroabel