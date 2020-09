Egan, el cuarto campeón del Tour que se retira de la prueba

Egan Bernal no partió para la etapa 17 del Tour de Francia, que se lleva a cabo con final en el Col de Loze, premio de montaña de fuera de categoría, y ni pudo defender el título que obtuvo en la competencia el año pasado.

Bernal no es el primer ciclista en retirarse del Tour en la condición de campeón y no defender la corona, pues ya lo habían hecho tres ciclistas: Bernard Thevenet, Bernard Hinault y Chris Froome.



El primero fue Thevenet, que lo hizo en 1976 y 1978, no pudo defender el título, tras su abandono.



Luego el turno fue para Hinault, que después de ser el campe´pon en 1979, pues llegó al año siguiente en busca de otro título, pero no pudo ser y se fue de la prueba.



Y Froome, que había triunfado en el 2013, derrotando a Nairo Quintana y a Joaquim 'Purito' Rodríguez, también puso pie en tierra al año siguiente.



Bernal no partido, debido a los dolores en la espalda, que ya se estaban comprometiendo la rodilla.



