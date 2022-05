Los fanáticos del ciclismo no dejan de preguntarse: '¿De qué está hecho Egan Bernal?'. El ciclista colombiano, todavía vigente campeón del Giro de Italia, ha sorprendido a propios y ajenos con su asombrosa recuperación después del grave accidente de tránsito que sufrió el 24 de enero, en carreteras de Cundinamarca.

A 104 días del choque con un bus que estaba detenido en la vía a Gachancipa, Bernal acaba de dar la que es una de las pruebas más firmes en su proceso: pararse en pedales.



Según se puede percibir en un video que compartió su pareja, María Fernanda Motas, Egan Bernal está entrenando con su equipo, la escuadra británica Ineos, en las vías italianas mientras se está realizando el Giro 2022.



En el metraje en cuestión, se le ve a Egan mantenerse parándose en pedales. Una imagen que no se había visto desde el accidente. De hecho, ante lo inédito del momento, la propia Motas escribió:



"Lo más lindo que veremos hoy... Egan Arley parado en pedales por primera vez".



(No deje de leer: Luis Díaz: duras críticas a Salah por 'negarle' este 'pasegol' en Liverpool).

Egan Bernal en pedales Egan Bernal, este domingo. Foto: @Mafemotas

¿Cuándo volverá Egan a competir?

Lo que dicen los médicos

A finales de abril, el médico Gustavo Uriza, el cirujano de columna y quien lo atendió desde el momento del accidente cuando se estrelló contra un bus que estaba detenido al lado de la vía Bogotá-Tunja, reveló en un evento académico los progresos en la recuperación del ciclista y hasta se atrevió a dar una fecha para su regreso a la competencia.



“Una primicia que tenemos. Hicimos las tomografías de control de columna de Egan. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir, está curado de la fractura”, dijo el médico en una conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina.



Y agregó: “De la luxofractura T5 T6, el tac muestra consolidación de la fractura, callo óseo por delante donde estaba luxado, le puse un cajetín para darle espacio entre las dos vértebras. Ahí tiene un gran callo óseo. Y las articulaciones de las vértebras arriba y abajo de la fractura están preservadas, funcionado bien, y todas las fracturas de la costilla, las costales, están curadas con callo óseo”.



El médico, quien explicó paso a paso desde cuando fue informado sobre el accidente del pedalista por el personal de la Clínica Universidad de La Sabana, señaló que a partir del día 120 del accidente (24 de mayo) puede regresar a las carreras.



“Creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa”, comentó el galeno en ese entonces.



(Además: Sebastián Montoya: el impresionante accidente que lo sacó del GP de Imola).

Lo que dice el Ineos

Tras las declaraciones de Uriza, EL TIEMPO se contactó con Darío Cioni, uno de los integrantes el cuerpo técnico de grupo Ineos, quien ratificó que no tiene ninguna confirmación del posible regreso del colombiano a las carreteras. “Técnicamente no tenemos conocimiento de que Egan Bernal vaya a competir a finales de mayo”, dijo el DT.



Cioni todavía no se ha pronunciado tras el video de Egan en pedales.

Lo que quiere Egan Bernal

El ciclista, por su parte, sabe que debe ir paso a paso, sin hacer locuras. Cuando se le preguntó sobre cómo se vería dentro de un año, en el evento con Uriza, fue claro al decir que es impredecible cómo será su estado de forma y que lo que se imagina es corriendo una grande: “Sí, me veo corriendo, al menos, una de las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España). Claro, me veo totalmente recuperado y espero no tener dolor. Es complicado, porque hay que trabajar fuerte para fortalecer el cuerpo”, dijo.



Egan señaló que lo ideal sería volver a ser un ciclista competitivo, pero es impredecible cómo será su rendimiento futuro: “No sé si voy a volver a tener el nivel de antes para poder ganar una de esas carreras grandes. Al menos, creo y quiero intentar ser un gregario, ayudar y poder estar a ese nivel”, contó.

DEPORTES