Egan Bernal ya es tercero en la general tras la décima etapa del Tour

Wout van Aert se impuso en la décima etapa del Tour de Francia, que se disputó este lunes entre Saint-Flour y Albi, de 218 kilómetros, en la que el líder Julian Alaphilippe conservó el primer lugar de la general y los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana no tuvieron problemas, mientras Rigoberto Urán perdió tiempos.

Egan ascendió a la tercera casilla de la general, a 1,16 minutos del líder Alaphilippe, dertrás del líder del Ineos, Geraint Thomas, quien pierde 1,12 m., mientras que Urán, Thibaut Pinot y Jakob Fuglsang cedieron terreno importante. Nairo Quintana también ascendió y se ubica en la octava casilla de la general, a 2,04 m. Rigoberto Urán bajó al puesto 13, a 3,18 m.

A unos 60 km de la meta los vientos de costado aparecieron, el lote aseguró, pero no se presentaron cortes importantes.



Más cerca de la meta, a 28 km del final, el grupo líder distanció a Urán, Thibaut Pinot y Jakob Fuglsang, quienes perdieron la rueda en un abanico.



Luego, Mikel Landa tuvo una caída y se vio damnificado. Al final, Urán y su grupo perdieron en meta 1 min 40 s y Landa cedió 2 min 09 s.



A 10 km de la meta, la diferencia era importante. El grupo de Alaphilippe sustanciaba por 41 s al de Urán y 1,12 al de Giulio Ciccone y Landa.



La jornada se caracterizó por una fuga integrada por seis ciclistas: La fuga: Michael Schär, Tony Gallopin, Odd Christian Eiking, Natnael Berhane, Mads Würtz Schmidt y Anthony Turgis, quienes llegaron a tener una diferencia de 3 minutos sobre el lote líder.



La idea del grupo mayor era no dejar que la renta de los punteros fuera más arriba, pues se embolataría la llegada masiva, por eso no les dieron largas.



La competencia tendrá su primer día de descanso este martes y se reanudará el miércoles con un tramo de 167 km que unirá a Albi y Toulouse, con dos pasos montañosos, uno de tercera y otro de cuarta categoría.