El ciclismo convoca a miles de fanáticos y deportistas cada año para presenciar sus hazañas en, por ejemplo, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.



Sin embargo, podría ser considerado una disciplina de alto riesgo cuando los ciclistas van a alta velocidad y pierden el control de sus 'caballitos de acero'. Eso les ha sucedido a varios, quienes en medio de complejas cirugías y procesos de recuperación han logrado superar los obstáculos.

Egan Bernal

El ganador del Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021) se estrelló en la vía Tunja-Bogotá el pasado 24 de enero cuando realizaba entrenamientos de cara a su temporada ciclística.



Las informaciones sobre el hecho señalan que Egan, de 25 años, iba a alta velocidad en su bicicleta, pero se encontró de frente con un bus intermunicipal de la empresa Alianza, que paró en el camino a dejar un pasajero.



🚨Comunicado OFICIAL @INEOSGrenadiers “Egan Bernal fue llevado al hospital luego de un accidente de entrenamiento por personal médico del equipo y estaba consciente al llegar. Se encuentra estable y en proceso de evaluación adicional.”#ciclismo pic.twitter.com/ewtd7TSLJA — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) January 24, 2022

“El conductor del vehículo tipo bicicleta, quien transitaba en el mismo sentido y por el mismo carril, no observa la maniobra hecha por el vehículo tipo bus chocando por la parte de atrás del mismo”, informó la Policía.



El ciclista del Ineos hacía una prueba de contrarreloj junto a otros de sus compañeros como Brandon Rivera, Andrey Amador, Richard Carapaz, Omar Fraile y Daniel Martínez.



Fue trasladado a la Clínica de la Sabana y el personal médico encontró una fractura del fémur, de la rótula derecha y de la columna cervical. Por tanto, entró al quirófano para varias intervenciones con tal de detener también un sangrado de tórax.



Se espera que salga de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y pueda iniciar su recuperación. De hecho, Francisco Camacho, cirujano ortopedista, le dijo a este diario que su incapacidad podría estar entre los tres y seis meses.

Egan Bernal, ciclista colombiano en la Vuelta a España. Foto: EFE/Manuel Bruque

Cabe recordar que Bernal ha sufrido más lesiones en su carrera. Se ha fracturado la clavícula en tres ocasiones, en 2015, 2018 y 2019.

Esteban Chaves

Un año fuera del ciclismo fue el resultado de un accidente que sufrió el bogotano el 16 de febrero de 2013 en el Trofeo Laigueglia de Italia.

Lo superé con la ayuda de la familia, de estar de la mano de Dios

“Me desperté dos días después en el hospital. Del accidente me dicen que fue en el kilómetro 130, que fue en una curva a mano izquierda, pero no me acuerdo de esos momentos y de los días posteriores”, reveló a EL TIEMPO, años atrás.



La clavícula resultó lesionada, además del oído y el brazo -del cual se temía que perdiera la movilidad-. Lo sometieron a dos cirugías y estuvo varios meses en terapia en Bogotá.



“Lo superé con la ayuda de la familia, de estar de la mano de Dios. Los médicos Sandoval y Gustavo Castro me ayudaron mucho, pues ellos siempre mantuvieron la ilusión viva de que no me iba a perder para el ciclismo”, sostuvo ‘Chavito’.



Esteban Chaves tuvo un accidente en el Trofeo Laigueglia. Foto: EFE

Así fue. El equipo australiano Orica lo contrató y pudo retomar su pasión.



A sus 32 años, Esteban Chaves acumula varios logros deportivos: campeón del Giro de Lombardía, segundo lugar del Giro de Italia y tercer puesto en la Vuelta a España. En la actualidad corre con el EF Education-Nippo.

Mauricio Soler

Mauricio Soler sufrió un accidente en 2011. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Un accidente le cambió la vida al ciclista boyacense cuando corría la Vuelta a Suiza el 16 de junio de 2011.



Ocupaba la segunda casilla de la general, pero encontró un desnivel en la vía que no puedo esquivar, según registró EL TIEMPO. Su bicicleta se levantó y él se golpeó bruscamente contra una malla.



Tendido en el suelo con su uniforme del equipo Movistar y recibiendo ayuda de los paramédicos, esa es la imagen que varios recuerdan de Soler. Debió ser trasladado en helicóptero a un hospital de Suiza para tratar un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas.

Hoy hace 3años un grave accidente nos alejo a Mauricio Soler de las carreteras hoy sigue luchando por su recuperación pic.twitter.com/1KS8Yvt08H — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) June 17, 2014

“Le agradezco todos los días por seguir con vida, por estar acá con mi familia”, expresó a este diario hace algunos años.

Soy una persona del común que hace vueltas en el día

De la mano de médicos, neurólogos y fisioterapeutas que lo trataron en Europa y Colombia logró recuperarse. Las secuelas del accidente se evidencian en su caminar lento, pérdida de algunos recuerdos y dificultad para hablar.



“Soy una persona del común que hace vueltas en el día; no tantas, pero las hago, lo que pasa es que no me rinde como antes, porque la movilidad del cuerpo no es la misma que tenía antes del accidente, camino muy despacio”, comentó.



Por su condición no pudo volver a las competencias. Así que ha dedicado su vida, con ahora 39 años, a compartir con su familia y residir en Ramiriquí, Boyacá, donde tiene una estatua que le hace homenaje.

Ramiriquí-Estatua de Mauricio Soler. Contador dijo que fue el más rápido que vio en la montaña. En 2011 se estrelló a 80km/h. 22 días en coma y 29 huesos rotos. Tuvo un daño neuronal tan grave que tiene que ver videos para recordar qué ganó. Hace poco volvió a subirse la bici :') pic.twitter.com/fqkC4lLUek — Luis Daza (@LuisnDaza) July 5, 2018

También, junto a otros ciclistas, tiene una escuela de formación para niños y jóvenes que sueñan con rodar en sus caballitos de acero.

Rigoberto Urán

El paisa sufrió una aparatosa caída en la Vuelta a España de 2019 cuando se enredó con algunos de sus compañeros.

Pensé hasta en retirarme, lo pensé muchas veces en la clínica

Tuvo que retirarse de la competencia cuando se ubicaba en el sexto puesto de la clasificación general a 59 segundos del líder, Miguel Ángel López.



El parte médico evidenció una fractura de costillas, de clavícula izquierda y un golpe en el pulmón. Para lidiar con ello, ingresó a cirugía y estuvo un mes internado en una clínica española.

“Mentalmente, después del accidente estuve muy aporreado por muchas cosas, incluso pensé hasta en retirarme, lo pensé muchas veces en la clínica. Ahora, cuando esté de nuevo en la bicicleta, espero volver a estar como antes”, aseguró Urán en entrevista pasada con EL TIEMPO.

📽️ El momento de la caída de @UranRigoberto y sus compañeros. ¡Por suerte, todos reemprenden la marcha! / 🇬🇧 Urán and some @EFprocycling companions crashed, but luckily they are back on their bikes! #LaVuelta19 pic.twitter.com/t4MXSahosO — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2019

El proceso de recuperación fue difícil por las molestias de sus costillas que le impidieron retomar el ciclismo rápidamente, como él tanto añoraba.



“Tengo que comenzar a entrenar para ver cómo está el pulmón, porque yo de momento respiro bien y sigo haciendo las terapias. Para iniciar, yo creo que ya esta semana puedo empezar a entrenar”, dijo a este diario a finales de 2019.

El subcampeón del Tour de Francia (2017) y del Giro de Italia (2013, 2014) retomó su trabajo deportivo con éxito. En 2020, entró al ‘top’ 10 de los mejores ciclistas del Tour de Francia.



Desde este 2022 hace parte del equipo estadounidense EF Education-EasyPost.

Chris Froome

Facebook Twitter Linkedin

Chris Froome se fracturó el fémur en 2019. Foto: Prensa Israel Start Up Nation

El británico se cayó cuando hacía el reconocimiento de la cuarta etapa del Criterium Dauphiné el 12 de junio de 2019.



Según el reporte conocido por la agencia ‘EFE’, el ciclista tuvo un descuido cuando iba a unos 60 kilómetros por hora, pues quitó uno de sus brazos del manubrio para intentar sonarse, pero terminó estrellándose contra un muro.



Facebook Twitter Linkedin

Chris Froome, su accidente y traslado al hospital. Foto: AFP

Estoy listo para lo que venga

Se fracturó el fémur de la pierna derecha, el codo y algunas de sus costillas, por lo cual debió ser ingresado de inmediato a una entidad hospitalaria. El impase lo llevó a perderse el Tour de Francia y otra serie de eventos deportivos durante ese año.



En 2020, Froome compartió en sus redes sociales algunas de las imágenes inéditas de su proceso de recuperación. Se veía conectado a varios cables mientras sus piernas estaban inmovilizadas. También apareció en una silla de ruedas y mostró las jornadas de terapia a las que acudió.



“El mayor reto de mi carrera. Estoy listo para lo que venga”, escribió en la publicación de Instagram.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia ahora tiene 36 años y hace parte del equipo Israel Start-Up Nation.

Mikel Landa

El español, de 32 años, se cayó en los últimos kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2021 mientras iba en medio del pelotón. Perdió el control de la bicicleta en la que corría a más de 60 kilómetros por hora y debió ser trasladado en ambulancia.



“Más que la clavícula, lo que me preocupa es el dolor que generan cinco costillas rotas”, expresó Pascual Monparler, técnico del ciclista, en charla con el diario ‘As’.

Daros las gracias a todos por vuestras muestras de cariño

Se perdió el resto de competencia y a cambio debió permanecer en su casa recibiendo terapia.



“Daros las gracias a todos por vuestras muestras de cariño, os aseguro que intentaré devolveros tanto afecto”, escribió en una publicación de Instagram luego del accidente que le impidió asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021.



En junio de ese año comenzó su reincorporación al deporte con el equipo Bahrain.

Vale decir que entre sus logros se destaca alcanzar el tercer puesto del Giro de Italia (2015) e ingresar al ‘top’ 10 del Tour de Francia entre 2016 y 2020.

Fabio Jakobsen

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Jakobsen tiene 25 años. Foto: AFP

Fue un verdadero miedo a morir

El neerlandés se estrelló contra las vallas de embalaje cuando finalizaba la primera etapa de la Vuelta a Polonia durante agosto de 2020.



“Mi compañero de equipo Florian tiró la bicicleta contra una valla y corrió ayudarme. Me vio tendido en la carretera, rodeado de barreras derribadas. Había sangre por todas partes. Los transeúntes no hicieron nada, estaban demasiado conmocionados al verme”, relató Jakobsen al diario ‘AD’.



Terrorífica la caída de Fabio Jacobsen en la primera etapa de la Vuelta a Polonia pic.twitter.com/SmX96yx303 — Eldrick ISB-David FC (@EldrickISB) August 5, 2020

El violento choque lo dejó dos días en estado de coma mientras los médicos le salvaron la vida. Además, estuvo por primera vez en el quirófano por cinco horas. Luego, ingresó otras cinco ocasiones a la sala de cirugía ante la gravedad de sus lesiones.



“Fue un verdadero miedo a morir. Me hizo entrar en pánico, luchando por sobrevivir, luchando por respirar”, reveló el joven, de 25 años.



Aunque pensó en dejar el ciclismo, lo retomó en noviembre de 2020 y ha cosechado triunfos, pues ganó tres etapas de la Vuelta a España (2021) con el equipo Quick Step.



Demostró que el accidente no era el final de su carrera.

