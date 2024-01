Egan Bernal y Nairo Quintana: las claves para volver a romperla en Europa, análisis

La temporada del ciclismo en el mundo está a punto de comenzar y en Colombia hay esperanza de que Egan Bernal (Ineos) y Nairo Quintana (Movistar) puedan tener la opción de volver a ganar, de conseguir que el país recuerde viejas épocas y disfrute con sus grandes gestas en Europa.

Sin embargo, no parece fácil, pues los demás nos llevan ventaja, pero lo cierto es que ellos pondrán lo mejora para cumplir sus metas.



(Luis Díaz, en la picota por inminente salida de Mohamed Salah del Liverpool)

(Tour Colombia 2024: este es el poderoso equipo que trae el Astana)



Estas son las claves de las dos estrellas para volver a lo más alto del podio.

1. El calendario de Bernal



Poco se sabe de las competencias en las que irá a estar Bernal. Lo claro es que tomará parte en el Tour Colombia (6 al 11 de febrero), pero confirmado no hay nada más. No se conoce cuáles serán sus primeras carreras y aunque se ha especulado que irá al Tour de Francia y a la Vuelta a España, pues ni él, ni el equipo Ineos han confirmado esa información. Es clave para saber cuáles serán sus objetivos para saber a qué jugará.

2. Su trabajo

Ineos no es que se haya armado de la mejor manera con el fin de pelear las carreras grandes. Cuenta con corredores para luchar por el podio, el ‘Top 5’, pero para estar mano a mano con Primoz Roglic, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaar, pues le falta. Ni Egan Bernal en sus mejores condiciones podría estar al lado de esos monstruos, por lo que deberán pelear por puestos secundarios.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal pedalea en su bicicleta. Foto: Instagram: Egan Bernal

3. El estado de forma

Es otra gran incógnita. En los últimos días de diciembre y en los primeros de enero se le ha visto muy activo en sus redes sociales, en las que ha mostrado sus entrenamientos. Es seguro que tiene entre ceja y ceja hacer un buen Tour Colombia, prueba en la que estará con la Selección Colombia. Bernal busca su mejor forma y este año será ideal para conocer cómo está para afrontar sus grandes retos de acá en adelante tras el accidente en enero del 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

4. Sus compañeros

Las metas de Egan Bernal pasarán, también, por saber la estrategia que tendrá el Ineos en cuanto a los ciclistas que vaya a alinear en las grandes pruebas, llámense Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Si bien lo primordial es saber su estado de forma, sus condiciones, también es importante saber en qué estarán sus compañeros que pueden ser líderes allí, como Thomas Pidcock, Carlos Rodríguez o el mismo Geraint Thomas. Ya se han dado algunas pistas, pero nada está confirmado.

5. La idea de Ineos

Ya se van a cumplir dos años del accidente de Egan Bernal y tras una dolorosa y exigente recuperación será muy difícil que vuelva a ser el corredor de antes del incidente, por lo que en el Ineos deben tener claro que sus tareas no podrían ser responder por el liderato en una de las competencias grandes. Tampoco el grupo es el de antes, ganador y avasallador como cuando Bernal estaba en su mejor condición, Thomas era una amenaza y Chris Froome el gran ‘capo’. Buscan lo mejor para el futuro.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana presentado en el Movistar. Foto: EFE

1. La revancha de Nairo

El corredor boyacense llega a una nueva temporada un año y seis meses después de haber dejado de competir en Europa. Lo hizo por última vez en el Tour de Francia del 2022, cuando fue expulsado de esa carrera porque dos de sus análisis arrojaron la sustancia tramadol, en ese tiempo prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI). No ha parado de prepararse, de ejercitarse, pero una cosa es entrenar y otra competir. El 2024 es una especie de revancha para él.

2. La condición

Por lo anterior es que ese es el gran interrogante que Quintana debe de resolver: ¿cuál es su verdadera condición? ¿Hasta dónde puede llegar? Y eso solo se podrá saber a través del tiempo, con el paso de las competencias. Al igual que Bernal, no estará a la altura de los Roglic, Vingegaard, Pogacar, cuando se habla en las grandes carreras, pero sí puede ser un corredor importante para pelear una victoria de etapa y un ‘Top 10’ en una de esas pruebas.

3. Su apuesta



Ya se sabe que Nairo estará como líder del equipo Movistar en el Giro de Italia y que irá a la Vuelta a España a respaldar a Enric Más, el hombre señalado a pelear la competencia tras ir al Tour de Francia. En el Giro tendrá a rivales muy superiores a él como Pogacar, por nombrar a uno solo. Lo que no se sabe es qué rol tendrá el ciclista boyacense en las pruebas de una semana, en las que le podrá ir bien, pues se acomoda a su actualidad. Puede tener un mejor rendimiento en las carreras cortas que en las largas.

4. Su lugar en el equipo

Movistar ha contratado buenos corredores, pero, por nombre y categoría, Quintana tendrá por delante solo a Más. Tienen otros ciclistas que serán muy importantes y que le pelearán protagonismo a Nairo, como Einer Rubio, quien ya ganó una etapa en el Giro del 2023 y se abre camino, ha demostrado que tiene las piernas para ser uno de los comandantes del grupo, cuando se habla de pruebas de una y tres semanas, pero Quintana no tiene de qué quejarse, tiene respaldo y confianza de sus directores deportivos y solo le queda responder.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO y Efe

5. La idea del Movistar

En un equipo Movistar no tiene la presión del Visma, del UAE Emirates o del Bora de salir a ganar todo, no tiene esa obligación, sabe que están para ‘pescar en río revuelto’, llevar a alguno a un podio, a un ‘Top 5’ y ganar etapas, pero nada más. No cuenta con corredores para obtener la victoria en una general del Giro, Tour o Vuelta, pero sí es un grupo que debe rebuscársela. Tienen los pies en la tierra, por ende, la llegada de Quintana es un plus motivador y todo lo positivo que consiga el boyacense sirve para cumplir el objetivo de ser protagonistas.



(Egan Bernal: revelan parte de su calendario, hará dos carreras grandes)



Lisandro Rengifo

Redacto de EL TIEMPO

@lisandroabel