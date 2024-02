Egan y Nairo: razones por las que son los dos favoritos a ganar el Tour Colombia

El Tour Colombia 2024 dio el primer pedalazo ayer con la presentación de los equipos en Tunja, capital de Boyacá, y evento en el que los ojos de los asistentes estuvieron puestos en dos de sus máximas figuras: Nairo Quintana y Egan Bernal.

Los dos corredores saben lo que es estar en la prueba, correrla, luchar por la victoria y para esta temporada son los dos máximos favoritos para imponerse.

(Tour Colombia 2024: el primer duelo de los kamikazes de la carrera)(Egan Bernal puso la cara: claro y sin rodeos, la opción de ganar el Tour Colombia)

Bernal, el recuperado



Egan Bernal, por su parte, llega con un ‘motor en sus piernas’. Ha disputado la prueba en tres ocasiones: 2018, 2019 y 2020, es de los corredores que no se la ha perdido y ha estado en las tres ediciones anteriores.



Fue el campeón en el 2018 dejando a Quintana en la segunda plaza. Un año después acabó de cuarto a solo 54 segundos de López y en el 2020 también ocupó el mismo puesto, pero esta vez a 45 segundos del campeón, Sergio Higuita.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El corredor del equipo Ineos no ha ganado una etapa, pero dos veces ha sido segundo, en Chipre (Manizales) en el 2018 y en Santa Rosa de Viterbo en el 2020. Y en El Verjón, en el 2020, ocupó la tercera casilla en ese memorable final que coronó a Higuita.



A favor, Bernal, de 27 años, tiene su sensacional actuación en la prueba de fondo de los pasados nacionales de ciclismo. Terminó de cuarto, pero demostró que ha recuperado en buena parte su nivel de antes del accidente de enero del 2022.

Comenzó a recortarles camino a los punteros a 661 km de la meta y cuando la diferencia superaba los cuatro minutos.



Se quitó de encima el tiempo perdido y al lado de Sergio Higuita llegó a solo cuatro segundos del campeón, Alejandro Osorio, quien los doblegó en el ascenso final a la plaza de Bolívar de Tunja.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Esa actuación lo tiene con la moral en alto y por ella se advierte que debe ser el corredor mejor preparado para contar este Tour Colombia. Sus entrenamientos también dicen lo mismo.



En contra pareciera tener el ‘secreto’ que envuelve a Nairo, la incertidumbre de lo que pueda ser la presentación del boyacense, el comportamiento de su equipo, que esta vez no será el Ineos, sino la Selección Colombia dirigida por Carlos Mario Jaramillo que, claramente, le trabajará.



Hay que tener en cuenta a otros hombres como Richard Carapaz, a quien él conoce a la perfección, pues fue su compañero en el Ineos. Bernal es gran candidato, el número uno para ganar la prueba.

Nairo, por el desquite



Quintana llega a disputar su primera carrera por etapas oficial, luego de la descalificación del Tour de Francia por el uso de la sustancia tramadol a finales de julio del 2022.

🇨🇴 Nairo Quintana se prepara junto a sus compañeros del Movistar Team en Boyacá para afrontar el 🇨🇴#TourColombia2024 pic.twitter.com/UjFibxsWhZ — NotiCiclismo 🇨🇴 #TourColombia2024 (@Noticiclismo1) February 4, 2024

Será una experiencia particular, pues si bien ha disputado la prueba de ruta de los Nacionales de ciclismo, en los que fue bronce el año pasado, y la de contrarreloj y de ruta de este año, integrar un lote en pruebas de varios días es toda una novedad para él tras año y medio sin hacerlo.



El corredor boyacense del equipo Movistar ha estado en dos ocasiones en el Tour Colombia. La primera fue en el 2018, cuando terminó de segundo escoltando a Bernal. Del título lo separaron solo ocho segundos.



Quintana, además, fue quinto en la clasificación general en la edición del 2019, en la que terminó a un minuto y cuatro segundo del campeón, Miguel Ángel López.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal y Nairo Quintana. Foto: EL TIEMPO

En el conteo de etapas el corredor ha ganado una fracción, la que terminó en el alto de Palmas en el 2019, luego de 173 kilómetros.



Nairo Quintana ha finalizado una vea en el segundo lugar de una jornada, fue en la llegada a Salento en el 2018. Y ese mismo año fue tercero en la jornada que finalizó en El Tambo.

A su favor, esta vez, tiene las ganas de volver a ser ciclista activo, de integrar un lote. Arranca la carrera en su departamento, frente a su familia y sus seguidores.



Entran pegando duro con el título o del podio es decir que, por el momento, ha regresado el ciclista ganador. Conoce la ruta como la palma de su mano, tendrá a todo su equipo a su servicio.



Sin embargo, una cosa es entrenar y otra competir, y ese parece ser su ‘debilidad’, sin contar que no se sabe cómo está físicamente, pues en los pasados Nacionales no se mostró. Los demás rivales sí vienen con ritmo competitivo, no han parado como él un año y medio en la penumbra, pero Quintana tiene la categoría para sobreponerse a esas adversidades.



(Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi: Romario dice que solo hubo dos jugadores mejores que él)

Lisandro Rengifo

Redacción de EL TIEMPO

@lisandroabel