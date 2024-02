Egan Bernal y Nairo Quintana: certezas e incertidumbres de la temporada en Europa

Egan Bernal y Nairo Quintana tienen claro que correrán al menos una grande en Europa, pero no han definido su calendario en medio de una temporada que ya comenzó.

Bernal, que ha tenido un arranque sorpresivo e ilusionante, pues no se esperaba que estuviera tan adelantado en su estado de forma, no va a estar en la clásica italiana Strade Bianche el próximo sábado, así lo confirmó en Global Cycling Network el técnico del Ineos, Steve Cummings:



“Después de todo, Egan no participará en Strade Bianche y es posible que se realicen algunos cambios”.

El equipo británico no tiene definido el cronograma del campeón del Giro de Italia en 2021 y del Tour de Francia en 2019, es una incógnita saber cuál de las tres grandes carreras del World Tour va a afrontar.



“Todavía no estamos seguros de qué gran vuelta quiere hacer... Discutiremos en los próximos días”. Cummings advierte que con Bernal hay que ir con calma, sin afanes, tras el accidente de enero del 2022, cuando chocó contra un bus.

“Es un caso un poco especial debido a su historia. Su tercer puesto en O Gran Camiño es sin duda un buen empujón. Ahora queda por ver cómo se recuperará en los próximos días. Luego tomaremos decisiones”, dijo sobre el colombiano que viene de disputarle rueda a rueda, en Portugal, victorias de etapa y la general al bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard.

El caso de Nairo Quintana es diferente, sus planes se vieron alterados tras dar positivo en covid-19 luego del Tour Colombia, prueba en la que no le fue bien; sin embargo, ya está recuperado y confirmado para correr la Vuelta a Cataluña, del 18 al 24 de marzo, en lo que será su regreso a Europa después de un año y medio.



El pedalista de 34 años ya está en el viejo continente y adelanta sus prácticas de acuerdo con el plan de los directores deportivos de cara a una temporada en la que afrontará el Giro de Italia como su máximo objetivo.





LISANDRO RENGIFO

