Egan Bernal y ‘Supermán’ López: la verdad del futuro de sus carreras

Egan Bernal y Miguel Ángel López, dos de las estrellas del ciclismo colombiano, han sido centro de las noticias en los últimos días, en las que su futuro se ve comprometido.

De Bernal se dijo que estaba incómodo en el Ineos, que se iba a ir, que Movistar podría ser su próximo equipo, pero el viernes salió el mánager de la escuadra, Dave Brailsford, a decir que el actual campeón del Giro de Italia tenía dos años más de contrato y que seguiría. Eso es claro.



Una vez se conocieron las primeras informaciones, el representante del ciclista, Giuseppe Aqcuadro, dijo: “No tiene problemas, se queda. Tiene dos años de contrato más. No sé después de ese tiempo”.



A pesar de lo que afirmó Brailsford, en Europa insisten en que en el 2023 dejaría Ineos, aunque eso no se vea de la mejor manera.



“Está en el equipo ideal para volver a ganar el Tour de Francia. Egan ganó el Giro, pero le ha faltado un punto para ser el mismo de cuando obtuvo el Tour del 2019, pero no era una buena idea que se fuera en estos momentos”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Chozas, exciclista y ahora comentarista de ciclismo.



Y agregó: “Solo necesita recuperar su forma para volver a su estado ideal. Tanta rivalidad en el equipo puede desgastar, pero él es el líder, no hay otro como él en la estructura británica. No es ideal que se vaya, eso es seguro, pero en dos años pueden pasar muchas cosas”.



Se asegura que está aburrido, que la presión que hay en el equipo por ser mejores, por superar a los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic los obliga a exigir más. A lo anterior se añade que en la Vuelta a España Bernal no estuvo de acuerdo con algunas decisiones del DT Matteo Tosatto, que lo llevó a ganar el Giro, pero nadie ha confirmado esos rumores.

Nos gustaría contar con él y Miguel también quiere venir. FACEBOOK

TWITTER



“En un equipo se ve de todo y es normal que existan problemas, pero Ineos es bueno hasta para solucionarlos”, señaló Chozas.



El tema de López es claro. Todo indica que volverá al Astana, luego de su corto paso por el Movistar, del que salió luego de llegar a un acuerdo de romper el contrato, tras el escandaloso retiro de la Vuelta a España.



Regresaría a una estructura que conoce, pues llegó a ella en el 2015, obtuvo 17 victorias, seis de ellas en el World Tour.



“Es un buen corredor, lo ha demostrado. Nos gustaría contar con él y Miguel también quiere venir”, dijo Giuseppe Martinelli, director deportivo del Astana.



El boyacense recalaría en un equipo que necesita de sus victorias, que este año solo ha logrado 11, que no ha ganado una carrera del World Tour y de la que salen hombres claves como Luis León Sánchez, los hermanos Ion y Gorza Izagirre, Aleksandr Vlasov y se habla de la idea de Jakob Fuglsang.



“Seguro que con Alexey con Lutsenko y con Vincenzo Nibali, que volvió, es un punto importante el eventual retorno del colombiano. Ha ganado mucho con nosotros, fue podio Vuelta y Giro. “Es un corredor de primer nivel”, señaló el técnico italiano.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: EFE







Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel