Egan y López: las claves para ganarle a Roglic la Vuelta a España

La Vuelta a España arranca este sábado en Burgos con un prólogo de 7,1 km y los colombianos Egan Bernal y Miguel Ángel López son candidatos para ganarla, pero deben superar al máximo rival, Primoz Roglic, el actual campeón. ¿Cómo hacerlo?

1. La montaña, su aliada. La carrera, como siempre ha sido, tiene mucha montaña. Esta vez la organización ha determinado que sean siete las llegadas en alto, con las que se le pone mucho más emoción a la pelea por la clasificación general.



La primera semana tendrá tres metas en montaña, la segunda una, para nivelar las cargas, y la última y definitiva cuenta con etapas de un nivel alto, de las llamadas cinco estrellas, tres fracciones para determinar el podio.



Y en esas jornadas son las que Bernal y López deberán de sacar a relucir lo mejor de su condición de escaladores para alejar a Roglic y a los demás rivales.



2. Su condición. Tanto Egan como López deben llegar en buena forma a la Vuelta. El líder del Ineos, tras ganar el Giro de Italia y superar el covid-19, se tomó un descanso y reanudó sus entrenamientos con miras a la competencia francesa.



Solo tomó parte en dos carreras, fue 16 en Donostia San Sebastian Klasikoa y 38 en la Vuelta a Burgos. Llega descansado, con los kilómetros necesarios para tomar la forma en la primera semana y luegoo asestar el golpe.

Miguel Ángel López. Foto: Photo Gomez Sport / Movistar Team

López, por su parte, se retiró en la etapa 18 del Tour de Francia y de una se fue para casa a preparar la Vuelta.



Después de perder opciones de pelear el título en Francia se dedicó a hacer kilómetros, a ayudarle a Enric Mas, por lo que su condición debe ser la mejor.

Además, el miércoles pasado se anunció su renovación con el Movistar por dos años más, algo que le viene bien psicológicamente.



3. La crono. Es clave que lleguen a la última etapa, la contrarreloj de 33,7 kilómetros con una ventaja suficiente sobre Roglic y los demás expertos en estas jornadas, para que las opciones de ganar la carrera no estén en peligro.



Bernal va mejor al reloj que López y llegar a esta jornada con un minuto 30 segundos sobre el esloveno sería ideal para que sus aspiraciones de obtener la tercera grande sea una realidad.



El boyacense López debe aspirar a sacar más tiempo. No es un ciclista que se defienda bien en esos terrenos, aunque ha mejorado, y en esa distancia deberá de perder más de dos minutos con Roglic y los especialistas, por lo que llegar con 2 min 30 s a esa jornada final será lo ideal.



4. El remate de Roglic. El líder del Jumbo Visma llega a la Vuelta con el objetivo de obtener el tercer título consecutivo. Viene de ganar el oro en la crono de los Juegos Olímpicos y de retirarse del Tour de Francia la primera semana, debido a una fuerte caída.



Ha tenido tiempo para recuperar, al menos eso se vio en Tokio, pero su talón de Aquiles siempre ha sido la última semana, su rendimiento en el remate de las competencias no es el más indicado.



Así le ha pasado en el Giro de Italia del 2018, logró ser tercero, en un final en el que no estuvo fuerte.



Y en el Tour de Francia del 2020, la penúltima etapa, la contrarreloj, su especialidad, perdió con Tadej Pogacar el título, y en la Vuelta a España de ese mismo año, Ríchard Carapaz lo puso contra la pared en el remate, pero ganó porque tenía tiempo a su favor.

Primoz Roglic, líder de la Vuelta a España. Foto: EFE

5. Fondistas. Contrario a Roglic, Bernal y López son corredores que van bien en el remate de las competencias, en la tercera semana. Egan, aunque en el Giro de Italia de este año las condiciones cambiaron y ya con el liderato estuvo a la defensiva en el final, pues ganó el Tour de Francia del 2019 en los últimos días.



Siempre ha sido un ciclista que va mejor en la parte final, sus condiciones así lo determinan. Esta vez llega a coger su mejor forma durante la primera semana y ya en la tercera tendrá la opción de rematar, con las etapas de alta montaña.



López igual. Sus mejores figuraciones en las grandes las ha tenido al final. En el 2018 fue tercero de la Vuelta a España y un año antes ganó dos etapas, ambas en la última semana, lo que confirma que es un buen rematador.

Lisandro Rengifo

redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel