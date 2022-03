El ciclista colombiano Egan Bernal continúa con su arduo trabajo de recuperación, a poco más de dos meses del accidente que sufrió en carreteras de Cundinamarca.

Egan ha difundido constantemente imágenes de todo su proceso, pero esta vez fue su novia, María Fernanda Manotas, la que mostró una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la ve acompañando a Egan, mientras suma kilómetros en bicicleta estática.

María Fernanda acompañó la foto con la frase: "Me convertí en lo que siempre odié. Y a mí no me gusta, a mí me encanta. Y más si es contigo”.

DEPORTES

Más noticias de deportes